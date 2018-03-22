Самарская область получила дотации на увеличение МРОТ из резервного фонда правительства РФ

Самарская область получила дотации на увеличение МРОТ из резервного фонда правительства России, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина в России минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 г. будет приравнен к прожиточному минимуму и составит 11 163 рубля.
"Позитивная динамика российской экономики сохраняется: у нас и дефицит бюджета меньше, чем мы ожидали, у нас растут золотовалютные резервы. То есть экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, и мы это сделаем", - заявил Владимир Путин.
Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства Российской Федерации 20 марта 2018 года. Распоряжением правительства РФ утверждено распределение ассигнований в размере 20 млрд руб. для предоставления дотаций бюджетам субъектов РФ на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (Распоряжение от 16 марта 2018 г. № 440-р).
Самарской области в соответствии с данным распоряжением планируется предоставление в 2018 г. дотации в сумме 254,5 млн рублей. Эта дотация из федеральной казны будет учтена в ближайших поправках в областной бюджет.
В конце 2017 г. глава региона Дмитрий Азаров совместно с депутатами СГД приняли дополнительное решение о выделении средств с целью исполнения показателей майских указов президента, реализация которых находится на особом контроле у врио губернатора. Эффективность мер на начало года показала, что все решения были приняты своевременно.
"Дополнительные решения также мы реализовали уже в текущем месяце. Они позволят нам справляться в том числе с задачей по МРОТ. Ситуация подвижная, средняя заработная плата по региону меняется. И я рассчитываю, что задача по сохранению этих пропорций и в дальнейшем должна применяться в отношении категорий, которые отмечены в указе президента. Кроме того, напомню, в этом году мы впервые за последние пять лет провели индексацию и по тем работникам, которые не входят в указы президента РФ", - отметил Дмитрий Азаров во время рабочего визита в Самарскую область заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец.
В целях исполнения федерального законодательства в областном бюджете на 2018 г. предусмотрены средства в объеме 434,2 млн руб. на доведение минимальной заработной платы низкооплачиваемым категориям работников бюджетной сферы, финансирование которых осуществляется за счет средств региональной казны, до МРОТ, устанавливаемого на федеральном уровне.
Кроме того, в целях исполнения вышеуказанного закона муниципальными образованиями Самарской области также приняты решения о выделении дополнительных средств на доведение минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений до МРОТ (корректировка муниципальных бюджетов будет осуществлена до 1 мая 2018 года).
Потребность муниципальных образований в увеличении расходов местных бюджетов на повышение МРОТ с 1 мая 2018 г. составляет чуть более 200 млн рублей.
Доведение заработной платы до МРОТ затронет все категории работников бюджетной сферы, у которых заработная плата ниже 11 163 рублей.
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