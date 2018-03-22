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Самарская область получила дотации на увеличение МРОТ из резервного фонда правительства РФ

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГ НЬЮС.
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Самарская область получила дотации на увеличение МРОТ из резервного фонда правительства России, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина в России минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 г. будет приравнен к прожиточному минимуму и составит 11 163 рубля.

"Позитивная динамика российской экономики сохраняется: у нас и дефицит бюджета меньше, чем мы ожидали, у нас растут золотовалютные резервы. То есть экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, и мы это сделаем", - заявил Владимир Путин.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства Российской Федерации 20 марта 2018 года. Распоряжением правительства РФ утверждено распределение ассигнований в размере 20 млрд руб. для предоставления дотаций бюджетам субъектов РФ на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (Распоряжение от 16 марта 2018 г. № 440-р).

Самарской области в соответствии с данным распоряжением планируется предоставление в 2018 г. дотации в сумме 254,5 млн рублей. Эта дотация из федеральной казны будет учтена в ближайших поправках в областной бюджет.

В конце 2017 г. глава региона Дмитрий Азаров совместно с депутатами СГД приняли дополнительное решение о выделении средств с целью исполнения показателей майских указов президента, реализация которых находится на особом контроле у врио губернатора. Эффективность мер на начало года показала, что все решения были приняты своевременно.

"Дополнительные решения также мы реализовали уже в текущем месяце. Они позволят нам справляться в том числе с задачей по МРОТ. Ситуация подвижная, средняя заработная плата по региону меняется. И я рассчитываю, что задача по сохранению этих пропорций и в дальнейшем должна применяться в отношении категорий, которые отмечены в указе президента. Кроме того, напомню, в этом году мы впервые за последние пять лет провели индексацию и по тем работникам, которые не входят в указы президента РФ", - отметил Дмитрий Азаров во время рабочего визита в Самарскую область заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец.

В целях исполнения федерального законодательства в областном бюджете на 2018 г. предусмотрены средства в объеме 434,2 млн руб. на доведение минимальной заработной платы низкооплачиваемым категориям работников бюджетной сферы, финансирование которых осуществляется за счет средств региональной казны, до МРОТ, устанавливаемого на федеральном уровне.

Кроме того, в целях исполнения вышеуказанного закона муниципальными образованиями Самарской области также приняты решения о выделении дополнительных средств на доведение минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений до МРОТ (корректировка муниципальных бюджетов будет осуществлена до 1 мая 2018 года).

Потребность муниципальных образований в увеличении расходов местных бюджетов на повышение МРОТ с 1 мая 2018 г. составляет чуть более 200 млн рублей. 

Доведение заработной платы до МРОТ затронет все категории работников бюджетной сферы, у которых заработная плата ниже 11 163 рублей.

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