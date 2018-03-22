Жители региона должны банкам 249 млрд рублей

ГК "Грин финанс" проанализировала уровень закредитованности регионов ПФО. Жители Самарской области должны банкам 249,4 млрд рублей, из которых 104,7 млрд рублей — ипотечные кредиты.

По объему кредитной массы регион занимает третье место в ПФО, после Башкортостана (323,7 млрд рублей) и Татарстана (309,5 млрд руб). Наименьший объем кредитов оформили жители Республики Марий Эл — 44,3 млрд рублей.

Самый высокий уровень просрочки в Самарской области зафиксирован в секторе потребительского кредитования — 20,4% от общего объема. Далее следует сегмент кредитных карт — 19,6% и автокредиты — 7,4%. Самыми благонадежными являются ипотечные заемщики — 3,1%.

"Самарская область по итогам года заняла четвертое место в стране по темпам роста портфеля потребкредитования. В 2018 году динамика будет продолжена, ведь Банк России с 1 мая изменит шкалу повышенных коэффициентов риска по потребительским кредитам — это означает, что ставки для клиентов с хорошей кредитной историей снизятся. Что касается просроченной задолженности, то в Самарской области она увеличилась только в сегменте кредитных карт", — рассказала генеральный директор ГК "Грин финанс" Наталья Абдулаева.

Для подготовки материала использовались данные Росстата, собранные за 4 квартала 2017 года, и сведения НБКИ за разные периоды прошлого года.