Жители региона должны банкам 249 млрд рублей

ГК "Грин финанс" проанализировала уровень закредитованности регионов ПФО. Жители Самарской области должны банкам 249,4 млрд рублей, из которых 104,7 млрд рублей — ипотечные кредиты.
По объему кредитной массы регион занимает третье место в ПФО, после Башкортостана (323,7 млрд рублей) и Татарстана (309,5 млрд руб). Наименьший объем кредитов оформили жители Республики Марий Эл — 44,3 млрд рублей.
Самый высокий уровень просрочки в Самарской области зафиксирован в секторе потребительского кредитования — 20,4% от общего объема. Далее следует сегмент кредитных карт — 19,6% и автокредиты — 7,4%. Самыми благонадежными являются ипотечные заемщики — 3,1%.
"Самарская область по итогам года заняла четвертое место в стране по темпам роста портфеля потребкредитования. В 2018 году динамика будет продолжена, ведь Банк России с 1 мая изменит шкалу повышенных коэффициентов риска по потребительским кредитам — это означает, что ставки для клиентов с хорошей кредитной историей снизятся. Что касается просроченной задолженности, то в Самарской области она увеличилась только в сегменте кредитных карт", — рассказала генеральный директор ГК "Грин финанс" Наталья Абдулаева.
Для подготовки материала использовались данные Росстата, собранные за 4 квартала 2017 года, и сведения НБКИ за разные периоды прошлого года.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.