В регионе решают вопрос подготовки кадров для строительной сферы

В четверг, 22 марта, в Общественной палате Самарской области состоялось заседание комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ.

Представители профильных ведомств, Госстройнадзора, Самарской губернской думы, ГК "Финстрой", а также саморегулируемых строительных организаций "СредВолгСтрой" и СОЮЗ "Содружество строителей" обсудили проблемы в строительной отрасли и пути их решения.

Председатель общественной комиссии Виктор Часовских отметил, что в строительной отрасли немало сложных вопросов, часть из которых можно решить на региональном уровне, а остальные — на федеральном.

Член общественной комиссии Игорь Косилов рассказал, что одной из главных проблем является нехватка специалистов.

"С 2020 года у нас вступает в силу закон о профстандартах, когда все строители должны подтверждать свою квалификацию. Необходимо готовить кадры именно по тем специальностям, которые нужны организациям", — сообщил он.

Начальник отдела комитета по строительству Самарской губернской думы Сергей Андрусенко сообщил, что в губдуме предложено разработать механизм поддержки компаний, которые принимают к себе на практику студентов. Сейчас им невыгодно брать их к себе.

"С работниками, которые в штате, заключен трудовой договор и затраты прописаны, на студентов часто расходы не предусмотрены в бюджете, — рассказал он. — Инициатива хорошая, но подготовить обоснование пока сложно. Мы будем рассылать письма, в том числе в строительные организации и в образовательные учреждения, чтобы все более подробно проанализировать".

Представители застройщиков и саморегулируемых строительных организаций согласились с предложением, а также отметили, что необходимо проводить более качественную подготовку и переподготовку строителей.

По итогам обсуждения участникам заседания предложено подготовить свои предложения и предоставить в комиссию Общественной палаты до следующего четверга. После этого будут сформированы рекомендации, которые будут отправлены в профильные ведомства.