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Группа компаний "АКОМ" подвела производственные итоги года

ТОЛЬЯТТИ. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Для ГК "АКОМ" 2017 год стал юбилейным: за 15 лет работы пройден огромный путь — от сборочного производства до Корпорации энергетических решений. Сегодня "АКОМ" занимает около трети внутреннего аккумуляторного рынка, укрепляет свои позиции на глобальном рынке, следуя прогрессивным трендам, и вносит существенный вклад в создание мировой энергетической модели будущего.

Фото: предоставлено ГК "АКОМ"

Качество и количество

Шестой год подряд "АКОМ" лидирует по объемам производства аккумуляторов в стране, причем отрыв от ближайших конкурентов в 2017 году составил более 800 тыс. единиц. Как сообщает пресс-служба предприятия, по итогам прошедшего года компанией было произведено 2,1 млн батарей, на 40 тыс. больше уровня 2016 года. По выручке продемонстрирован рост более чем на 160 млн рублей, в целом она составила порядка 4,6 млрд рублей. Производственный план предприятия на 2018 год составляет уже 2,5 млн батарей — это более 30% общего объема аккумуляторного рынка РФ.

Качественные показатели не уступают количественным. Продукция "АКОМ" соответствует мировому уровню, а предприятие сегодня является единственным в стране, кто обладает потенциалом освоения производства аккумуляторов нового поколения.

Наряду с наращиванием производственных объемов завод заслужил высокую репутацию и доверие к своей продукции со стороны ведущих автопроизводителей страны. Мощная дилерская сеть "АКОМ" включает более 100 партнеров во всех регионах России и 36 — в странах СНГ, Юго-Восточной и Западной Европы.

Сегодня "АКОМ" является крупнейшим поставщиком на конвейеры мировых автопроизводителей в РФ с долей свыше 45%. Предприятие по-прежнему является единственным поставщиком ПАО "АВТОВАЗ" с покрытием 100% потребности в АКБ для всех моделей LADA, включая X-Ray и Vesta. Продолжаются поставки на заводы автоконцерна "Ford", "Renault", ООО АЗ "ГАЗ", ООО "Трактор", "Джи Эм-АВТОВАЗ", "Даймлер Камаз РУС", "СиЭнЭйч Индастриал", "Дервейс".

Расширение поставок

"АКОМ" — основной отечественный экспортер АКБ, обеспечивающий более 70% экспорта в отрасли, что составляет порядка 390 тыс. единиц. Компанией произведена каждая вторая аккумуляторная батарея, отгруженная на экспорт в 2017 году. Объем экспорта в ценах реализации (тыс. долл. США) в прошлом году на 15% превысил уровень предыдущего периода.

Компания более 9 лет осуществляет поставки на экспорт, сотрудничает с 20 партнерами из 13 государств, включая все страны СНГ, а также Сербию и Грецию. В перспективных планах "АКОМ" — расширение поставок в Европу, в качестве приоритетных направлений рассматриваются Италия, Польша, Литва, Турция.

В ноябре 2017 года в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" АО "Торговый дом АКОМ" стало лауреатом премии "Экспортер года".

Кроме того, в течение года ГК "АКОМ" многократно становилась призером различных конкурсов и обладателем престижных наград, таких как "Автокомпонент года" (номинация "Инновационный продукт в России"), "100 лучших товаров России" ("Новинка года"), номинация Национальной промышленной премии Российской Федерации "Индустрия-2017", "Благотворитель года", "ЭкоЛидер".

Потесним импорт!

Выполняя общегосударственные задачи, направленные на обеспечение внутреннего рынка продукцией собственного производства, "АКОМ" совершенствует технологии, инвестирует в развитие производства и внедряет инновационные методы работы.

"Активно участвуя в решении задачи импортозамещения, поставленной правительством РФ перед отечественной промышленностью, "АКОМ" проводит собственную политику локализации сырья, материалов, комплектующих и запасных частей. На сегодняшний день 93% материалов и компонентов закупаются предприятием внутри страны, причем большая их доля не только локализована на территории Российской Федерации, но и производится собственными силами", — подчеркивает глава компании Николай Игнатьев.

В июне 2017 года к 15-летию "АКОМ" был осуществлен торжественный запуск нового уникального оборудования — линии по производству штампованной решетки и автоматической линии сборки. Это настоящий инновационный комплекс оборудования, на котором будут выпускаться инновационные аккумуляторные батареи (АКБ), производимые по технологиям EFB, AGM, GEL с эксплуатационными и потребительскими характеристиками, не уступающими мировым аналогам. Эта продукция по сравнению со стандартными АКБ обладает двойным ресурсом и высокой циклической стойкостью, повышенной устойчивостью к глубоким разрядам и коррозии. В России полный цикл подобного производства отсутствует, и доля импорта аккумуляторов указанных форматов на российском рынке составляет свыше 95%. Объем производства АО "АКОМ" к завершению проекта составит 21,5 млн АКБ, что обеспечит снижение уровня импортозависимости на 25%. Благодаря сотрудничеству с Фондом развития промышленности АО "АКОМ" получило заем в размере 500 млн рублей на реализацию указанного проекта, являющегося первым в Самарской области, получившим федеральную поддержку в рамках реализации плана по импортозамещению. Общий объем инвестиций составляет 1,2 млрд рублей.

Выпуск высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции имеет большое значение как для экономического развития региона, так и для страны в целом. Именно этот проект "АКОМ" получил Гран-при престижного конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2017" в номинации "Лучший проект по импортозамещению".

К энергетике будущего

Очередным этапом развития Группы компаний "АКОМ" стало соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), церемония подписания которого состоялась в начале 2017 года в правительстве Самарской области. Трехстороннее соглашение заключено между министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, мэрией Тольятти и ООО "АКОМ-Индастриал".

ООО "АКОМ-Индастриал" создает на Территории опережающего развития "Тольятти" серийное производство промышленных свинцовых аккумуляторных батарей по современным технологиям AGM, GEL. Ежегодный выпуск и реализация таких батарей к 2027 году составят порядка 3 миллиардов рублей, что позволит заместить около 10% объемов импортируемой из-за рубежа продукции. Общая стоимость проекта составляет порядка 1,5 миллиарда рублей, предусмотрено создание 73 новых рабочих мест.

Дополнительно компания планирует освоить сегменты рынка, связанные с системами телекоммуникации и связи, с резервным электроснабжением промышленных предприятий, транспортных объектов, объектов здравоохранения, а также с другими системами хранения электроэнергии.

В 2017 году Группа компаний "АКОМ" сделала заявку на лидерство и на рынке литий-ионных аккумуляторных батарей. С приобретением тольяттинской компании "Тесвольт Рус" — официального лицензиара немецкой компании Tesvolt GmbH на территории России и СНГ — в распоряжении создаваемой корпорации энергетических решений оказался, возможно, лучший продукт в своем классе. Шкафные накопители энергии TS LV и HV, накопители контейнерного типа TPS, IGBT-инверторные системы SMA под управлением программного обеспечения AMIGO от координатора рабочей группы НТИ EnergyNet, стратегического партнера группы компаний "АКОМ" компании "РТ-Софт", способны эффективно снижать платежи за энергию промышленных и коммерческих предприятий, повышать КПД генерации и передачи энергии в сетях, на практике осуществляя "цифровой поворот" в российской энергетике.

Появление промышленных накопителей энергии в линейке продукции "АКОМ", импортозамещающий выход с ними на новые рынки — важный этап преобразования аккумуляторной компании в Корпорацию энергетических решений.

Николай Игнатьев, Президент Группы компаний "АКОМ":

— Активно участвуя в решении задачи импортозамещения, поставленной правительством РФ перед отечественной промышленностью, "АКОМ" проводит собственную политику локализации сырья, материалов, комплектующих и запасных частей. На сегодняшний день 93 процента материалов и компонентов закупаются предприятием внутри страны, причем большая их доля, что очень важно, не только локализована на территории Российской Федерации, но и производится собственными силами компании.

Гид потребителя

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