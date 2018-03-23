Что делать дольщику в случае банкротства застройщика

Одним из рисков приобретения квартиры на основании договора участия в долевом строительстве является возможное банкротство застройщика.

Сведения о признании застройщика банкротом и об открытии конкурсного производства опубликовываются в официальном издании. В течение десяти календарных дней с даты утверждения конкурсного управляющего руководитель застройщика, поясняет Компания "Консультант Самара", передает ему сведения обо всех участниках строительства. Конкурсный управляющий в пятидневный срок с даты получения вышеуказанных сведений уведомляет всех выявленных участников строительства (дольщиков) об открытии конкурсного производства, а также о возможности и сроках предъявления ими требований (п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 128, п. 2.7 ст. 201.1, п. 2 ст. 201.4 Закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ).

В случае банкротства застройщика у участника строительства есть следующие способы защиты своих прав.

1. Обращение с заявлением об установлении требований

Участник строительства вправе предъявить конкурсному управляющему по делу о банкротстве застройщика требование о передаче жилых помещений и (или) денежное требование (п. п. 2, 3 ст. 201.4 Закона N 127-ФЗ).

1.1. Требование о передаче жилого помещения

Если строительство дома завершено, участник строительства вправе предъявить требование о передаче жилого помещения (квартиры, комнаты) и включении его требования в реестр требований о передаче жилых помещений, который является частью реестра требований кредиторов (пп. 3 п. 1 ст. 201.1, п. 3 ст. 201.4, ст. 201.7 Закона N 127-ФЗ).

1.2. Денежное требование

Денежное требование участника строительства возникает в связи с отказом участника строительства от исполнения заключенного с ним договора, в частности, в связи с открытием конкурсного производства, иным прекращением договора, а также в связи с его недействительностью (незаключенностью). Так, участник строительства вправе заявить следующие денежные требования:

— о возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора, предусматривающего передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику до расторжения такого договора;

— возмещении убытков в виде реального ущерба, причиненного нарушением обязательства застройщика передать жилое помещение по договору, предусматривающему передачу жилого помещения;

— возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или арбитражным судом недействительным и предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику по такому договору;

— возврате денежных средств, уплаченных по договору, признанному судом или арбитражным судом незаключенным и предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) денежных средств в размере стоимости имущества, переданного застройщику по такому договору.

Денежные требования участников строительства включаются конкурсным управляющим в реестр требований о передаче жилых помещений.

Для обращения к конкурсному управляющему с заявлением об установлении требований рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Подготовьте заявление об установлении требований и соберите необходимые документы

В заявлении о включении требований о передаче жилого помещения или денежных требований в реестр требований кредиторов рекомендуется, в частности, указать:

1) фамилию, имя и отчество конкурсного управляющего, его почтовый адрес, указанный в публикации о признании застройщика банкротом и введении конкурсного производства;

2) наименование арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве застройщика, в который подается заявление, и номер дела;

3) наименование застройщика-должника, его местонахождение;

4) сведения о заявителе (ФИО, адрес, номера телефонов и факсов, адрес электронной почты);

5) дату и номер договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома;

6) идентификационные данные дома и жилого помещения, в отношении которого заключен договор (адрес дома, номер квартиры либо иные данные, позволяющие идентифицировать жилое помещение, его площадь, количество комнат и др.), в соответствии с договором;

7) стоимость квартиры по договору и сумму денежных средств, перечисленную застройщику;

8) реквизиты документов, подтверждающих оплату стоимости жилого помещения по договору в полном объеме;

9) сведения о неисполнении застройщиком своих обязательств по передаче жилого помещения;

10) требования участника строительства (о передаче жилого помещения либо денежное требование) со ссылками на законы и иные нормативные правовые акты, обосновывающие требования.

При установлении денежного требования учитывается размер убытков в виде реального ущерба (пропорционально исполненной участником строительства части обязательства по оплате жилого помещения). Стоимость помещения при этом определяется на основании отчета независимого оценщика, привлекаемого конкурсным управляющим за счет средств должника.

К заявлению об установлении требований необходимо приложить в том числе:

— оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих обоснованность требований (например, договор долевого участия с отметкой регистрирующего органа о государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости);

— документы, подтверждающие факт полной или частичной оплаты стоимости жилого помещения (платежные поручения, приходно-кассовые ордера, иные документы об оплате, предусмотренные законодательством РФ).

Шаг 2. Представьте заявление и необходимые документы конкурсному управляющему

Соответствующее требование должно быть предъявлено конкурсному управляющему не позднее трех месяцев со дня получения от него участником строительства уведомления об открытии конкурсного производства.

В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он может быть восстановлен арбитражным судом (п. п. 2, 4 ст. 201.4 Закона N 127-ФЗ).

Шаг 3. Дождитесь включения ваших требований в реестр и осуществления расчетов

Конкурсный управляющий рассматривает полученное требование в течение 30 рабочих дней со дня получения такого требования. Если требование участника строительства обосновано, оно включается в реестр требований о передаче жилых помещений. В этот же срок конкурсный управляющий уведомляет участника строительства о включении его требования в реестр требований о передаче жилых помещений, об отказе в таком включении либо о включении в реестр требования в неполном объеме (п. 7 ст. 201.4 Закона N 127-ФЗ).

В случае если по истечении четырех месяцев со дня истечения срока для предъявления требований участников строительства собранием участников строительства не принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о передаче им объекта незавершенного строительства или жилых помещений в доме, строительство которого завершено, конкурсный управляющий производит расчеты с участниками строительства (пп. 1 п. 1 ст. 201.13 Закона N 127-ФЗ).

2. Обращение с требованием к страховщику

Если ответственность застройщика за неисполнение своих обязательств перед участниками строительства была застрахована, то в случае признания застройщика банкротом и открытия конкурсного производства участник строительства вправе потребовать от страховщика выплаты страховой суммы.

При этом наступление страхового случая подтверждается, в частности, решением арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, а также выпиской из реестра требований кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.

Порядок и условия выплаты в этом случае определяются правилами страхования (ч. 8, 17, 31, 35 ст. 25 Закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ; ст. 15.6 Закона N 214-ФЗ).

3. Обращение с требованием к поручителю

Если исполнение обязательств застройщика по договору долевого участия было обеспечено поручительством банка, участник строительства вправе потребовать выплаты денежных средств от поручителя.

Порядок и условия выплаты в этом случае определяются договором поручительства.

4. Обращение за возмещением из компенсационного фонда

Законодательством предусмотрено формирование за счет обязательных взносов застройщиков компенсационного фонда, предназначенного для выплаты возмещения участникам строительства при банкротстве застройщика (ст. 23.2 Закона N 214-ФЗ; п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 10 Закона N 218-ФЗ).

Прием заявлений о выплате и выплата возмещения отнесены к ведению публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства" (далее — Фонд), в том числе через банки-агенты. Сообщение о дате, месте, времени, форме и порядке приема заявлений размещается на официальном сайте Фонда в течение 14 дней со дня принятия соответствующего решения собранием участников долевого строительства (п. п. 2, 3, 9 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 N 1233).

Участник долевого строительства вправе обратиться в Фонд за выплатой возмещения до даты завершения конкурсного производства в отношении застройщика, за исключением предусмотренных законом случаев, допускающих обращение позже указанной даты. Выплата возмещения осуществляется в размере уплаченной цены договора, но не более предельной суммы возмещения, определяемой в соответствующем порядке (ч. 1, 2 ст. 13 Закона N 218-ФЗ; п. п. 4, 5 Правил).

Выплата возмещения осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня представления необходимых документов (п. 8 Правил).

Участник долевого строительства не вправе требовать возмещения за счет средств компенсационного фонда в случае получения им ранее страховой выплаты или выплаты, произведенной поручителем застройщика (ч. 16 ст. 25 Закона N 218-ФЗ).

Также право на возмещение отсутствует в случае приобретения права требования по договору участия в долевом строительстве у юридического лица — участника долевого строительства после возбуждения производства по делу о банкротстве застройщика (ч. 3 ст. 13 Закона N 218-ФЗ).

5. Обращение в суд с требованием о признании права собственности на жилое помещение

Если застройщик получил разрешение на ввод построенного дома в эксплуатацию и до даты принятия решения о признании застройщика банкротом застройщик и участник строительства подписали передаточный акт или иной документ о передаче жилого помещения, участник строительства вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании права собственности участника строительства на жилое помещение (пп. 1 п. 1 ст. 201.8, п. 8 ст. 201.11 Закона N 127-ФЗ).

Форма и содержание требования (заявления), а также порядок его подачи в арбитражный суд должны отвечать требованиям, установленным ст. ст. 125, 126 АПК РФ.

В частности, должна быть уплачена госпошлина в размере 6 000 руб. (пп. 4 п. 1 ст. 333.21 НК РФ). Заявитель обязан направить застройщику копии требования и прилагаемых к нему документов заказным письмом с уведомлением о вручении (п. 4 ст. 201.8 Закона N 127-ФЗ). По результатам рассмотрения заявления и документов арбитражный суд выносит определение о признании права собственности участника строительства на жилое помещение (п. 8 ст. 201.11 Закона N 127-ФЗ).