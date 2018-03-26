На "Самара Арене" разбирают парник на поле

В воскресенье, 25 марта, на футбольном поле стадиона "Самара Арена" начался демонтаж парника. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает подрядчик строительства - ПСО "Казань".

В ближайшее время здесь начнутся заключительные работы по обустройству газона.

Напомним, для самарского стадиона были разработаны индивидуальные технические решения по устройству поля с учетом климатических условий. Немецкий спортивный газон будет состоять преимущественно из мятлика и райграса.