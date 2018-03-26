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Литература Культура

Поэт Евгений Соя отметит в Самаре десять лет на сцене

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В клубе "Чайковский" (Фрунзе, 110) 28 марта состоится сольный поэтический концерт Евгения Соя. В этом году он отправился в большой тур по России в рамках празднования десятилетия творческой деятельности и презентации нового сборника лучших работ.

Евгению всего 26 лет, но он уже успел сделать себе имя, и получить статус модного молодого поэта. С концертами в этом году его ждут в 28 городах. Поэтический тур закончится в Санкт-Петербурге и Москве в конце апреля.

В Самаре он представит программу "Стихи, спящие по чужим комнатам" и презентует новый сборник лучших стихов.

Цена билетов на концерт 400-500 рублей. Начало вечера в 19:00.

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