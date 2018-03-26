Поэт Евгений Соя отметит в Самаре десять лет на сцене

В клубе "Чайковский" (Фрунзе, 110) 28 марта состоится сольный поэтический концерт Евгения Соя. В этом году он отправился в большой тур по России в рамках празднования десятилетия творческой деятельности и презентации нового сборника лучших работ.
Евгению всего 26 лет, но он уже успел сделать себе имя, и получить статус модного молодого поэта. С концертами в этом году его ждут в 28 городах. Поэтический тур закончится в Санкт-Петербурге и Москве в конце апреля.
В Самаре он представит программу "Стихи, спящие по чужим комнатам" и презентует новый сборник лучших стихов.
Цена билетов на концерт 400-500 рублей. Начало вечера в 19:00.
Последние комментарии
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.
он до сих пор работает с детьми? прошу внимания педагогов и родителей, и правоохранительных органов! его нельзя к детям подпускать! он педофил! мы ездили с классом в турпоездку на 3 суток под его руководством (это было более 20 лет назад), и он ко мне приставал! я была слишком труслива, чтоб рассказать об этом кому-нибудь((