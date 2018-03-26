Инвесторам ТОРа могут продлить срок действия меморандума при сроке окупаемости проекта выше 7 лет

В пятницу, 23 марта, на заседании общественной комиссии по развитию инвестиционного законодательства при комитете по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрены поправки в областной закон "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности".
Разработчики законопроекта предлагают для резидентов территории опережающего развития (ТОР) продлить срок действия инвестиционного меморандума при реализации инвестиционного проекта, срок окупаемости которого превышает семь лет. Это поможет повысить уровень инвестиционного климата в регионе.
Напомним, что инвестмеморандум сроком на семь лет заключается с инвесторами, которые реализуют на территории губернии проекты стоимостью 650 млн руб. и более. За период с 2013 г. по 2016 г. заключено 12 таких соглашений.
Председатель общественной комиссии Николай Панченко отметил, что изменения направлены на улучшение благоприятного инвестиционного климата и на совершенствование механизма государственной поддержки инвестдеятельности в регионе.
По решению членов комиссии законопроект отправлен на доработку и будет рассмотрен на заседании профильного комитета.
Последние комментарии
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство