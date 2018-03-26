К 1 сентября в Новокуйбышевске построят новое пожарное депо

Администрация Новокуйбышевска ищет подрядчика, который построит пожарное депо на два машиновыезда. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Аукцион объявлен на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Пожарное депо на два пожаровыезда в РЖС Гранный, расположенное в Новокуйбышевске, ул. Гранная, у. 1/Б".
Все работы должны быть выполнены уже к 1 сентября, а 1 октября объект должен быть сдан.
Начальная максимальная стоимость контракта - 13,6 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Новокуйбышевска.
Подрядчика должны определить 29 марта.
Последние комментарии
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
А Волга она одна.
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает