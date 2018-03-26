К 1 сентября в Новокуйбышевске построят новое пожарное депо

Администрация Новокуйбышевска ищет подрядчика, который построит пожарное депо на два машиновыезда. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Аукцион объявлен на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Пожарное депо на два пожаровыезда в РЖС Гранный, расположенное в Новокуйбышевске, ул. Гранная, у. 1/Б".

Все работы должны быть выполнены уже к 1 сентября, а 1 октября объект должен быть сдан.

Начальная максимальная стоимость контракта - 13,6 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Новокуйбышевска.

Подрядчика должны определить 29 марта.