Самарская область за три года выпустит ценные бумаги на 27 млрд рублей

Правительство Самарской области утвердило предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг на 2018 г. и плановый период 2019–2020 годов.

Соответствующее Постановление за подписью врио председателя кабинета министров Александра Нефедова опубликовано на официальном сайте облправительства.

Согласно опубликованному документу, в ближайшие три года эта сумма будет установлена на уровне 27 млрд рублей. Из них в 2018 г. планируется выпустить ценные бумаги на 8 млрд руб., в 2019 г. — на 7 млрд руб. и на 12 млрд руб. — в 2020 году. Контроль за постановлением возложен на министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова.