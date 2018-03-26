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Финансы Экономика и бизнес

Самарская область за три года выпустит ценные бумаги на 27 млрд рублей

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области утвердило предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг на 2018 г. и плановый период 2019–2020 годов.

Соответствующее Постановление за подписью врио председателя кабинета министров Александра Нефедова опубликовано на официальном сайте облправительства.

Согласно опубликованному документу, в ближайшие три года эта сумма будет установлена на уровне 27 млрд рублей. Из них в 2018 г. планируется выпустить ценные бумаги на 8 млрд руб., в 2019 г. — на 7 млрд руб. и на 12 млрд руб. — в 2020 году. Контроль за постановлением возложен на министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова.

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