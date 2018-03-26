Самарская область за три года выпустит ценные бумаги на 27 млрд рублей

Правительство Самарской области утвердило предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг на 2018 г. и плановый период 2019–2020 годов.
Соответствующее Постановление за подписью врио председателя кабинета министров Александра Нефедова опубликовано на официальном сайте облправительства.
Согласно опубликованному документу, в ближайшие три года эта сумма будет установлена на уровне 27 млрд рублей. Из них в 2018 г. планируется выпустить ценные бумаги на 8 млрд руб., в 2019 г. — на 7 млрд руб. и на 12 млрд руб. — в 2020 году. Контроль за постановлением возложен на министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Не все так просто в королевстве(
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.