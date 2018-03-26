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Занятость Экономическая политика

В Чапаевске уровень зарегистрированной безработицы ниже среднего по региону

ЧАПАЕВСК. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Уровень официально зарегистрированной безработицы в Чапаевске постоянно снижается: если по итогам 2016 г. он составлял 0,9%, то к началу 2018 г. — 0,7%. На 21 марта по региону этот показатель достигал 0,9%.

Фото: ФОТО АВТОРА

Информация об этом обнародована 23 марта на заседании общественного совета минтруда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Члены общественного совета облминтруда посетили обособленное подразделение ПЭС/СКК, где трудятся более тысячи человек. Экскурсию провел его руководитель Азат Хуснулин. На предприятии производят жгуты провода для автомобилей, работает преимущественно молодежь. Обучение — в обязательном порядке, ведь тут важна и мелкая моторика, и зоркий глаз, и высокая скорость работы. По словам Хуснулина, на таком производстве робот не заменит человека еще лет 20.

Как отмечают власти города, Чапаевск избавляется от приставки "моно" — предприятие ПЭС/СКК работает в сфере автокомпонентов и намерено развивать новые проекты, несмотря на случившийся в 2013–2016 годах в автомобильной отрасли кризис. Тем более, что за 2017 год российский рынок автомобилей вырос на 10% и прогнозы на 2018 год также благоприятные.

Врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова рассказала, что сегодня ситуация в Чапаевске стабилизировалась — уровень официально зарегистрированной безработицы ниже среднеобластного. Процент трудоустройства растет: в 2015 г. — 44,59% от числа зарегистрированных безработных, в 2016 г. — 45%, в 2017-м — 59,9%.

Мероприятиями по занятости населения охвачены более тысячи человек. Они участвуют в общественных работах, посещают курсы профессионального обучения, проходят социальную адаптацию, получая в том числе психологическую поддержку.

В 2017 г. проведено 13 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в в рамках мероприятия "Содействие самозанятости безработных граждан" создано 10 микропредприятий, востребованных экономикой муниципалитета в сфере услуг, торговли и на производстве. Особое внимание со стороны службы занятости уделяется содействию занятости инвалидов.

Ольга Фурсова порекомендовала властям Чапаевска включаться в программу повышения производительности труда, так как по ней можно получить финансовую поддержку для решения кадрового вопроса.

Председатель общественного совета облминтруда, проректор Международного института рынка Владимир Рамзаев отметил, что в послании президента России определены приоритеты развития отраслей.

"Сегодня необходимо принимать во внимание упор на проектное управление. Опыт Чапаевска по созданию здесь новых производств я считаю положительным. Важно принимать во внимание тренд цифровизации. Высокая трудовая мобильность кадров, современное высокотехнологичное оборудование — приметы нового времени. Цифровизация затрагивает не только традиционные отрасли. Например, актуальным является создание цифровой платформы для развития рынка труда", — сказал Рамзаев.

Заместитель главы Чапаевска по экономике и финансам Владимир Чекулаев отметил, что несмотря на стабилизацию ситуации на рынке труда, сложнейшей задачей для администрации Чапаевска является возвращение кадров, которые уехали в поисках заработной платы в соседние города.

"На уровень занятости в нашем городе влияет два сильных фактора, в том числе маятниковая трудовая миграция, — отметил он. — Близость Чапаевска к Самаре и Новокуйбышевску влияет на то, что много работоспособных высококлассных специалистов ездят за хорошими зарплатами в другие города. Как следствие — город теряет подоходный налог или базу, формирующую бюджетную обеспеченность города. Стоит задача — вернуть сотрудников в наш город, заинтересовать их, создав высокооплачиваемые рабочие места".

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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