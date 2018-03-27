Объявлены победители "Самарской театральной музы" за 2017 год

В Доме актера назвали имена победителей губернского конкурса "Самарская театральная муза"-2017. Лучшим спектаклем стал "Театр теней Офелии" новокуйбышевской "Грани".
Постановка Дениса Бокурадзе и Артема Филипповского по сказке Михаэля Энде получила главную награду — специальную премию жюри за лучший спектакль, а также спецпремию "За лучший актерский ансамбль". Звучит на первый взгляд странно, учитывая центральную роль актрисы Любови Тювилиной и присутствие на сцене только двух артистов, но если вспомнить, что техническую сторону "Театра теней Офелии" за кадром обеспечивает почти вся труппа "Грани" — логично.
Основой для капустника в этом году стал мюзикл "Кентервильский призрак", поставленный Александром Мальцевым в Самарском институте культуры. Статуэтки вручали готические персонажи, загримированные в тимбертоновском стиле, а также приглашенные гости, среди которых и. о. министра культуры области Сергей Филиппов, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, глава Самары Елена Лапушкина и другие.
Лучшей мужской роли в драматическом театре по итогам 2017 г. не оказалось, лучшей женской стала работа Екатерины Серебряковой в спектакле "Шар братьев Монгольфье" Молодежного драматического театра Тольятти. Спектакль Самарского театра драмы "Жанна" отметили только в номинации "Лучшая роль молодой актрисы", награду здесь получила Алена Шевцова за роль Кати. В то время как многие были уверены, что заметная работа Елены Лазаревой, сыгравшей заглавную роль, тоже не останется без внимания. Только в номинации "Лучшая роль молодого актера" (Алексей Кондрашев за роль Мас Мона) прозвучал и спектакль "СамАрта" "Пер Гюнт". Сыгравший главную роль Ярослав Тимофеев пока остался без наград.
В музыкальном театре, напротив, победила дружба — две балетных Эсмеральды, Ксения Овчинникова и Вероника Землякова, унесли каждая по статуэтке. Лучшей работой солиста оперы признали партию Аладдина в исполнении Антона Кузенка ("Волшебная лампа Аладдина"), лучшей работой солиста балета — две роли Сергея Гагена.
Ближе к финалу актриса Ольга Шебуева, поднявшись на сцену для вручения спецпризов жюри, попросила минутой молчания почтить память погибших в Кемерово. Кажется, это был экспромт, но самый ожидаемый и необходимый экспромт этого вечера.
Совсем скоро зрители поднялись с кресел снова, но уже по радостному поводу — чтобы стоя аплодировать Ивану Ивановичу Морозову, актеру Самарского театра драмы, получившему почетную "Музу" "За вклад в развитие театрального искусства Самарской области". Из 80 лет своей жизни 55 Иван Иванович служит в Театре драмы: "Хожу в театр одной и той же дорогой, и готов ходить и дальше, если роли будут".
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!