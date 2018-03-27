Объявлены победители "Самарской театральной музы" за 2017 год

В Доме актера назвали имена победителей губернского конкурса "Самарская театральная муза"-2017. Лучшим спектаклем стал "Театр теней Офелии" новокуйбышевской "Грани".

Постановка Дениса Бокурадзе и Артема Филипповского по сказке Михаэля Энде получила главную награду — специальную премию жюри за лучший спектакль, а также спецпремию "За лучший актерский ансамбль". Звучит на первый взгляд странно, учитывая центральную роль актрисы Любови Тювилиной и присутствие на сцене только двух артистов, но если вспомнить, что техническую сторону "Театра теней Офелии" за кадром обеспечивает почти вся труппа "Грани" — логично.

Основой для капустника в этом году стал мюзикл "Кентервильский призрак", поставленный Александром Мальцевым в Самарском институте культуры. Статуэтки вручали готические персонажи, загримированные в тимбертоновском стиле, а также приглашенные гости, среди которых и. о. министра культуры области Сергей Филиппов, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, глава Самары Елена Лапушкина и другие.

Лучшей мужской роли в драматическом театре по итогам 2017 г. не оказалось, лучшей женской стала работа Екатерины Серебряковой в спектакле "Шар братьев Монгольфье" Молодежного драматического театра Тольятти. Спектакль Самарского театра драмы "Жанна" отметили только в номинации "Лучшая роль молодой актрисы", награду здесь получила Алена Шевцова за роль Кати. В то время как многие были уверены, что заметная работа Елены Лазаревой, сыгравшей заглавную роль, тоже не останется без внимания. Только в номинации "Лучшая роль молодого актера" (Алексей Кондрашев за роль Мас Мона) прозвучал и спектакль "СамАрта" "Пер Гюнт". Сыгравший главную роль Ярослав Тимофеев пока остался без наград.

В музыкальном театре, напротив, победила дружба — две балетных Эсмеральды, Ксения Овчинникова и Вероника Землякова, унесли каждая по статуэтке. Лучшей работой солиста оперы признали партию Аладдина в исполнении Антона Кузенка ("Волшебная лампа Аладдина"), лучшей работой солиста балета — две роли Сергея Гагена.

Ближе к финалу актриса Ольга Шебуева, поднявшись на сцену для вручения спецпризов жюри, попросила минутой молчания почтить память погибших в Кемерово. Кажется, это был экспромт, но самый ожидаемый и необходимый экспромт этого вечера.

Совсем скоро зрители поднялись с кресел снова, но уже по радостному поводу — чтобы стоя аплодировать Ивану Ивановичу Морозову, актеру Самарского театра драмы, получившему почетную "Музу" "За вклад в развитие театрального искусства Самарской области". Из 80 лет своей жизни 55 Иван Иванович служит в Театре драмы: "Хожу в театр одной и той же дорогой, и готов ходить и дальше, если роли будут".