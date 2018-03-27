Самарский филиал Россельхозбанка в 1,5 раза увеличил объем кредитования МСБ

Самарский филиал Россельхозбанка продолжает активную работу по поддержке малого бизнеса. С начала года с предприятиями МСБ заключены кредитные договоры на сумму 332,1 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году. Следует отметить, что 261,85 млн рублей составили договоры по льготной ставке кредитования.
"Россельхозбанк планомерно работает над повышением доступности заемных средств для малого и микробизнеса. Мы выстраиваем работу так, чтобы предприниматели ощущали и финансовую и некоммерческую поддержку банка. Число кредитующихся в филиале предпринимателей постоянно растет", — отметил директор филиала Раиль Багдалов.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.