Самарский филиал Россельхозбанка в 1,5 раза увеличил объем кредитования МСБ

Самарский филиал Россельхозбанка продолжает активную работу по поддержке малого бизнеса. С начала года с предприятиями МСБ заключены кредитные договоры на сумму 332,1 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году. Следует отметить, что 261,85 млн рублей составили договоры по льготной ставке кредитования.

"Россельхозбанк планомерно работает над повышением доступности заемных средств для малого и микробизнеса. Мы выстраиваем работу так, чтобы предприниматели ощущали и финансовую и некоммерческую поддержку банка. Число кредитующихся в филиале предпринимателей постоянно растет", — отметил директор филиала Раиль Багдалов.