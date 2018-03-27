На поле стадиона "Самара Арена" начинается демонтаж второй части теплицы

Во вторник, 27 марта, рабочие начинают демонтаж второй части теплицы, построенной на поле стадиона "Самара Арена" для предотвращения промерзания почвы.
Об этом со ссылкой на подрядчика — ПСО "Казань" — сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Напомним, в минувшие выходные рабочие разобрали половину парника. На освободившейся от парника половине поля субподрядчик, который занимается спортивной технологией поля, выполняет финишные работы на щебеночном основании дренажного слоя (устройство "конверта" из мелкого щебня).
Напомним, "пирог" газона включает в себя шесть слоев (ОПГС, геотекстиль, несколько пластов щебня, песок, плодородный слой и сам рулонный газон) и уходит вглубь на один метр. Сложная дренажная система убережет газон даже от тропических ливней. Поддерживать траву в должном состоянии будет система подогрева и полива. Общая протяженность теплых труб достигает 37 километров. Подавать воду для полива будут из 35 форсунок.
Рулонный газон на стадион "Самара Арена" привезут из Германии. К его укладке приступят с наступлением положительных температур. Газон прошьют полипропиленовым нитям, которые помогут укрепить траву. На прошивку газона уйдет около 9 тыс. км нитей.
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В Рощинском по крупному счету необходимо Все капитально отремонтировать,а не только оплату УК за ЖКХ собирать и ни чего не делать на протяжение 10 лет.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))
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