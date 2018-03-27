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Начался монтаж звукоусилительной аппаратуры на стадионе "Самара Арена"

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На стадионе "Самара Арена" идет монтаж звукоусилительной аппаратуры. Об этом на своей страничке в соцсети сообщает подрядчик строительства — ПСО "Казань".

Начался монтаж звукоусилительной аппаратуры на стадионе "Самара Арена" Начался монтаж звукоусилительной аппаратуры на стадионе "Самара Арена"
Фото: ООО "ПСО "Казань"

Комплекс аппаратуры включает в себя 214 высококачественных акустических систем McCauley, объединенных в 34 кластера. Вес только одного кластера достигает 1,5 тонн.

Оборудование расположено на узлах подвеса под самым куполом арены. Сначала на цепях подвешивают специальные рамы, а уже к ним крепятся звуковые кластеры.

Для покрытия зон, расположенных в так называемой акустической тени основной системы звукоусиления, дополнительно смонтируют еще 206 систем, чтобы звук распространялся равномерно.

Для усиления звукового сигнала для всех акустических систем в данном проекте используются четырехканальные усилители RAM AUDIO V12004 и RAM AUDIO V12044, которые выдерживают самые экстремальные условия.

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