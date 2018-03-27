Начался монтаж звукоусилительной аппаратуры на стадионе "Самара Арена"

На стадионе "Самара Арена" идет монтаж звукоусилительной аппаратуры. Об этом на своей страничке в соцсети сообщает подрядчик строительства — ПСО "Казань".
Комплекс аппаратуры включает в себя 214 высококачественных акустических систем McCauley, объединенных в 34 кластера. Вес только одного кластера достигает 1,5 тонн.
Оборудование расположено на узлах подвеса под самым куполом арены. Сначала на цепях подвешивают специальные рамы, а уже к ним крепятся звуковые кластеры.
Для покрытия зон, расположенных в так называемой акустической тени основной системы звукоусиления, дополнительно смонтируют еще 206 систем, чтобы звук распространялся равномерно.
Для усиления звукового сигнала для всех акустических систем в данном проекте используются четырехканальные усилители RAM AUDIO V12004 и RAM AUDIO V12044, которые выдерживают самые экстремальные условия.
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Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))
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