На ремонт обводной дороги вокруг Самары выделят 368 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для выполнения работ по ремонту дороги Обводная вокруг Самары.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Ремонт необходимо провести на 12-километровом участке дороги от трассы "Урал" до "Самара — Волгоград", расположенном в Красноярском и Кинельском районах. Все работы нужно выполнить до 31 октября 2018 года.

Начальная максимальная цена контракта — 368,3 млн рублей.

Подрядчика должны определить 9 апреля.