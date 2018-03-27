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Архитектура Культура

Проект консервации Реального училища разработают за 5,4 млн рублей

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский департамент градостроительства ищет подрядчика для проектирования первоочередных противоаварийных консервационных работ на объекте культурного наследия федерального значения - бывшем здании Реального училища.

На проектные работы из муниципального бюджета выделено 5,4 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 11 апреля, а сам электронный аукцион пройдет 16 апреля.

Победитель должен будет за четыре месяца обследовать памятник и составить проектно-сметную документацию для проведения первоочередных противоаварийных консервационных работ, а также согласовать ее в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области и получить положительное заключение госэкспертизы.

Средства на проектирование выделяются из городского бюджета в рамках программы "Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара" на 2012-2020 годы".

Напомним, один из самых значимых для истории Самары и Самарской области объект культурного наследия - реальное училище (Алексея Толстого, 31) - находится под угрозой разрушения. Здание, где была провозглашена Самарская губерния, а позже учились Алексей Толстой, Глеб Кржижановский, нобелевский лауреат Николай Семенов, сейчас пустует, значительная часть его кровли разрушена пожарами последних лет. Это приводит к разрушению уникальных, оригинальных интерьеров здания и его несущих конструкций.

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