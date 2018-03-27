Проект консервации Реального училища разработают за 5,4 млн рублей

Самарский департамент градостроительства ищет подрядчика для проектирования первоочередных противоаварийных консервационных работ на объекте культурного наследия федерального значения - бывшем здании Реального училища.
На проектные работы из муниципального бюджета выделено 5,4 млн рублей.
Заявки на участие в торгах принимаются до 11 апреля, а сам электронный аукцион пройдет 16 апреля.
Победитель должен будет за четыре месяца обследовать памятник и составить проектно-сметную документацию для проведения первоочередных противоаварийных консервационных работ, а также согласовать ее в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области и получить положительное заключение госэкспертизы.
Средства на проектирование выделяются из городского бюджета в рамках программы "Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара" на 2012-2020 годы".
Напомним, один из самых значимых для истории Самары и Самарской области объект культурного наследия - реальное училище (Алексея Толстого, 31) - находится под угрозой разрушения. Здание, где была провозглашена Самарская губерния, а позже учились Алексей Толстой, Глеб Кржижановский, нобелевский лауреат Николай Семенов, сейчас пустует, значительная часть его кровли разрушена пожарами последних лет. Это приводит к разрушению уникальных, оригинальных интерьеров здания и его несущих конструкций.
Последние комментарии
Загадочно все как то. Нада-надо...а где действия? Виталий специалист, значит надо прислушаться и уже действовать.
Хорошее дело для развития Самарской реставрационной школы. Тем более, что Самарареставрация сохранила как кадры, так и опыт работы на памятниках, а Сам ГТУ имеет отличные мощности.
Будем надеяться. Не зря боролись за этот уникальный объект), хотя по еще министерскому Аксарину, это не памятник)
Снимите позорные баннеры, для начала...
200 000 рублей было затрачено на строительство богадельни и обустройство дворовых служебных построек, посмотрим цену реставрации)