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Экология Общество

В охотничьих угодьях Самарской области не нашли волков и рысей

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент охоты и рыболовства по итогам зимнего маршрутного учета, проведенного в 2018 году, опубликовал информацию о численности зверей и птиц на территории охотничьих угодий региона.

Наибольшая численность отмечается среди косуль, общее число которых в охотничьих угодьях Самарской области составляет более 13 тысяч. Больше всего косуль обитает в Исаклинском районе — 1,2 тыс.

На втором месте по самой большой численности находится заяц-русак - их в регионе порядка 12,2 тысяч. Наибольшая концентрация "косых" выявлена охотничьих хозяйствах Кинельского района — более 1,1 тысяч.

Из птиц в охотничьих угодьях Самарской области посчитали тетеревов — их в в регионе более 10,5 тысяч. В Сергиевском районе их больше всего — более 1,8 тысяч.

Лисиц в угодьях Самарской области чуть больше 4,2 тысяч, лосей — более 3,6 тысяч, кабанов - порядка 1,5 тысяч. Кстати, наиболее "густонаселены" кабанами охотугодья Красноярского района, здесь проживает 193 особи.

Также на территориях, предназначенных для охоты, обнаружено 19 особей корсака (степных лисиц).

Интересно, что на территории охотхозяйств губернии не было выявлено ни рысей, ни волков. Хотя, как известно, не так давно впервые за три последних года было обнаружено устойчивое присутствие пяти особей волка на территории национального парка Самарская лука.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Мезенцев 10 ноября 2017 10:21 Отрадненский завод может приостановить работу из-за загрязнения окружающей среды

Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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