В Сызрани потекла цистерна с метанолом

Во вторник, 27 марта, в Сызрани на железной дороге произошел разлив химически опасных веществ, сообщает syzran-small.ru.
Около 11 часов в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступила информация о подтекании метанола из железнодорожной цистерны в районе ул. Магистральной. На месте выяснилось, что в горловине вагона образовалась течь, и опасное вещество начало вытекать на улицу.
На место выезжали сотрудники МБУ "Аварийно–спасательная служба" и противопожарной службы. Они обеспечили безопасность в районе ЧП, организовав оцепление. Железнодорожники отогнали цистерну в тупик и ликвидировали течь.
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Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.