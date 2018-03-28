В Сызрани потекла цистерна с метанолом

Во вторник, 27 марта, в Сызрани на железной дороге произошел разлив химически опасных веществ, сообщает syzran-small.ru.

Около 11 часов в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступила информация о подтекании метанола из железнодорожной цистерны в районе ул. Магистральной. На месте выяснилось, что в горловине вагона образовалась течь, и опасное вещество начало вытекать на улицу.

На место выезжали сотрудники МБУ "Аварийно–спасательная служба" и противопожарной службы. Они обеспечили безопасность в районе ЧП, организовав оцепление. Железнодорожники отогнали цистерну в тупик и ликвидировали течь.