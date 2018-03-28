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Срок сдачи Фабрики-кухни перенесли на декабрь 2019 года На реставрацию дореволюционных Шаховских казарм выделят 18 млн рублей В Самаре появятся экспертные архитектурные советы Глава Самары оценила ход ремонтных работ на архитектурных памятниках Владимир Филипенко о реставрации Фабрики-кухни: "Нужно как можно быстрее расторгать контракт с подрядчиком и менять заказчика"

Архитектура Культура

Срок сдачи Фабрики-кухни перенесли на декабрь 2019 года

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24-25 марта в самарском Политехе прошел VI съезд градозащитников России. На нем заместитель генерального директора РОСИЗО Дмитрий Орахелашвили рассказал о возобновлении реставрационных работ на Фабрике-кухне и смене компании-подрядчика.

Медведев и Фабрика-кухня Медведев и Фабрика-кухня
Фото: mkrf.ru

В феврале 2018-го руководитель управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко заявил журналистам, что нужно как можно быстрее расторгнуть контракт с компанией "ЭТС", которая формально занималась реставрацией Фабрики-кухни с 2016 года. В октябре 2017-го подрядчику поставили условия - или он в срочном порядке проводит консервацию памятника на зиму, а затем возобновляет реставрацию, или контракт с ним будет расторгнут. В результате, петербургская компания не только не выполнила взятых на себя обязательств, но и не так давно первая расторгла контракт с заказчиком.


"Из всех средств, которые были выделены на реставрацию, освоено всего шесть процентов, - рассказал Дмитрий Орахелашвили. - Остальные работы, которые компания представила, не были приняты. То есть работа, которую они не доделали, нами не была принята и оплачена". По словам Орахелашвили, поведение подрядчика будет иметь соответствующие юридические последствия. Материалы будут переданы в суд, а также в антимонопольную службу для включения компании "ЭТС" в реестр недобросовестных поставщиков.


Что касается возобновления реставрации, заместитель гендиректора РОСИЗО рассчитывает, что работы начнутся уже в апреле. "Мы ориентируемся, что режим чрезвычайной ситуации, который сейчас введен на объекте органами МЧС и нашим внутренним распорядком, с начала апреля будет приостановлен, и работы возобновятся", - обнадежил участников градозащитного съезда Дмитрий Орахелашвили. - в данный момент на конкурсной основе определяется новый подрядчик, работа находится в финальной стадии. В апреле компания должна выйти на объект".


К декабрю 2018 года новый подрядчик должен будет провести противоаварийные работы по конструкциям здания. Если изначально ввести объект в эксплуатацию планировали в декабре 2017 года, то новый срок сдачи отодвинулся на два года. Завершить реставрацию и приспособление Фабрики-кухни под Средневолжский филиал Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО планируют 1 декабря 2019 года.

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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 02 марта 2018 08:56 Владимир Филипенко о реставрации Фабрики-кухни: "Нужно как можно быстрее расторгать контракт с подрядчиком и менять заказчика"

Загадочно все как то. Нада-надо...а где действия? Виталий специалист, значит надо прислушаться и уже действовать.

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Dmitry Lakotsenin 06 декабря 2017 11:40 Замминистра культуры РФ Олег Рыжков: "С Фабрикой-кухней все будет хорошо"

Будем надеяться. Не зря боролись за этот уникальный объект), хотя по еще министерскому Аксарину, это не памятник)

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