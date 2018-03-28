Срок сдачи Фабрики-кухни перенесли на декабрь 2019 года

24-25 марта в самарском Политехе прошел VI съезд градозащитников России. На нем заместитель генерального директора РОСИЗО Дмитрий Орахелашвили рассказал о возобновлении реставрационных работ на Фабрике-кухне и смене компании-подрядчика.
В феврале 2018-го руководитель управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко заявил журналистам, что нужно как можно быстрее расторгнуть контракт с компанией "ЭТС", которая формально занималась реставрацией Фабрики-кухни с 2016 года. В октябре 2017-го подрядчику поставили условия - или он в срочном порядке проводит консервацию памятника на зиму, а затем возобновляет реставрацию, или контракт с ним будет расторгнут. В результате, петербургская компания не только не выполнила взятых на себя обязательств, но и не так давно первая расторгла контракт с заказчиком.
"Из всех средств, которые были выделены на реставрацию, освоено всего шесть процентов, - рассказал Дмитрий Орахелашвили. - Остальные работы, которые компания представила, не были приняты. То есть работа, которую они не доделали, нами не была принята и оплачена". По словам Орахелашвили, поведение подрядчика будет иметь соответствующие юридические последствия. Материалы будут переданы в суд, а также в антимонопольную службу для включения компании "ЭТС" в реестр недобросовестных поставщиков.
Что касается возобновления реставрации, заместитель гендиректора РОСИЗО рассчитывает, что работы начнутся уже в апреле. "Мы ориентируемся, что режим чрезвычайной ситуации, который сейчас введен на объекте органами МЧС и нашим внутренним распорядком, с начала апреля будет приостановлен, и работы возобновятся", - обнадежил участников градозащитного съезда Дмитрий Орахелашвили. - в данный момент на конкурсной основе определяется новый подрядчик, работа находится в финальной стадии. В апреле компания должна выйти на объект".
К декабрю 2018 года новый подрядчик должен будет провести противоаварийные работы по конструкциям здания. Если изначально ввести объект в эксплуатацию планировали в декабре 2017 года, то новый срок сдачи отодвинулся на два года. Завершить реставрацию и приспособление Фабрики-кухни под Средневолжский филиал Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО планируют 1 декабря 2019 года.
Последние комментарии
Загадочно все как то. Нада-надо...а где действия? Виталий специалист, значит надо прислушаться и уже действовать.
Хорошее дело для развития Самарской реставрационной школы. Тем более, что Самарареставрация сохранила как кадры, так и опыт работы на памятниках, а Сам ГТУ имеет отличные мощности.
Будем надеяться. Не зря боролись за этот уникальный объект), хотя по еще министерскому Аксарину, это не памятник)
Снимите позорные баннеры, для начала...
200 000 рублей было затрачено на строительство богадельни и обустройство дворовых служебных построек, посмотрим цену реставрации)