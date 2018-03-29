Самара вошла в ТОП-10 крупнейших городов России по объему ввода жилья на одного жителя. Соответствующий рейтинг опубликовала компания ЦИАН.

Напомним, в послании президента Федеральному собранию в числе прочих была сформулирована цель — строить по 120 млн кв. м жилья ежегодно (то есть 0,82 кв. м. на 1 человека). Аналитики компании ЦИАН проанализировали объемы ввода жилья в крупнейших городах России с 2010 по 2016 гг. и выяснили, в каких городах план уже выполняется, а где темпы ввода жилья придется увеличивать. Использовались данные Федеральной службы государственной статистики (показатель ввода в действие жилых домов (в том числе индивидуальных) на территории муниципального образования).

В результате исследования выяснилось, что в настоящее время из 48 крупнейших городов РФ лишь в 18 показатель ввода жилья сейчас превышает целевое значение из президентского послания (0,82 кв. м на одного человека).

Среди городов с численностью населения более 1 млн человек по вводу жилья на одного жителя лидирует Ростов-на-Дону — 1,42 кв. метров. В столице Ростовской области в 2016 г. было введено в эксплуатацию более 1,6 млн кв. м жилья. На второй позиции Воронеж, где ввод жилья на одного человека составляет 1,18 кв. м., на третьем месте Новосибирск — 1,04 кв. м. на одного жителя, на четвертом — Уфа (0,98 кв. м на одного жителя).

Уфа и Ростов-на-Дону среди агломераций-лидеров по душевому вводу выделяются еще по доле индивидуального жилищного строительства (более 30% на всем протяжении 2010-х годов, тогда как в среднем по крупным городам этот параметр редко превышает 15%-й рубеж).

Самара заняла в рейтинге шестое место. По данным ЦИАН за 2016 г. на одного жителя было введено 0,79 кв. м новостроек. При этом динамика ввода жилья в 2016 г. по отношению к аналогичному показателю 2010 года составила 31%.

Меньше всего жилья в расчете на одного жителя строится в Москве (0,27 кв. м). Несмотря на то, что в 2010–2017 гг. ввод жилья в абсолютном выражении вырос почти в два раза (за счет активной застройки в Новой Москве и редевелопмента промзон), столица остается одним из аутсайдеров по душевому вводу жилья. На душу населения в Московской агломерации придется 0,61 кв. м, что лишь немногим выше существующего среднероссийского показателя (0,53 кв. м на одного жителя по итогам 2017 года).

Средний показатель душевого ввода по городам-миллионникам составляет 0,75 кв. м (или 0,79 кв. м, если также учитывать ввод жилья и численность населения в Московской и Ленинградской областях), что на 41% выше, чем в среднем по России и лишь на 8,5% ниже целевого уровня в 120 млн кв. метров.

Таким образом, целевой уровень ввода нового жилья по России в целом будет достигнут, когда по всей России будут строить примерно столько же, как сейчас в ее крупнейших городах.