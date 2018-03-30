С космодрома Плесецк успешно стартовал самарский "Союз-2.1В" с военным спутником

Российские военные провели успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1В" производства самарского РКЦ "Прогресс" с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"С космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме", — говорится в сообщении ведомства.

В установленное время космический аппарат Минобороны России был выведен на расчетную орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально.

После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2525".