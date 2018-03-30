Промсвязьбанк оспаривает сделку между "Возрождением" и АвтоВАЗбанком на 700 млн рублей

Промсвязьбанк подал иск о признании недействительной сделки по переуступке прав требования по займу банком "Возрождение" АвтоВАЗбанку, который входит в группу ПСБ, на 697,1 млн руб., сообщает rns.online. Соответчиками заявлены АвтоВАЗбанк и банк "Возрождение".

"Мы оспариваем договор уступки прав требования. Общая стоимость прав требования на момент заключения сделки — около 700 миллионов. Но реальная рыночная стоимость на сегодняшний момент, по нашей оценке, составляет 10% от номинальной. В этой связи АвтоВАЗбанку причинен ущерб", — говорил представитель Промсвязьбанка на первом заседании в Арбитражном суде Москвы.

Однако судья решила, что дело необходимо передать по подсудности — в Арбитражный суд Самарской области. Таким образом суд удовлетворил ходатайство ответчика — банка "Возрождение". Его позиция заключалась в том, что иск носит корпоративный характер, так как оспариваемая сделка по переуступке прав требования по кредиту была заключена между "Возрождением" и АвтоВАЗбанком, который входит в группу Промсвязьбанка.

"Иски, заявленные акционером в интересах общества, являются корпоративными. А значит должны рассматриваться по подсудности. В Арбитражном суде Москвы могут рассматриваться только иски об оспаривании гражданско-правовых сделок", — сказал представитель "Возрождения".

Представитель Промсвязьбанка на это возразил, что сделка носит гражданско-правовой характер: "А значит иск можно рассматривать в Арбитражном суде Москвы".

"Промсвязьбанк является единственным участником АвтоВАЗбанка. На восстановление его платежеспособности было выделено 10 млрд рублей. И в это время заключается спорный договор уступки, по которому за номинальную цену приобретается невозвратный долг. Сделка приводит к ухудшению финансового положения АвтоВАЗбанка", — отметил представитель истца.