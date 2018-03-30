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Финансы Экономика и бизнес

Центробанк исключил фонды поддержки предпринимательства Октябрьска и Жигулевска из реестра МФО

ОКТЯБРЬСК. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк России 29 марта на основании заявления организации об исключении сведений о ней из госреестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из него сведения о Микрокредитной компании Фонда поддержки предпринимательства Октябрьска (ОГРН 1176313059801).

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Как пояснил руководитель октябрьского Фонда Роман Семенов, организация сама подала заявление об исключении из реестра МФО. Причиной стало принятие новых правил, которые обязали организацию сдавать отчетность в Центробанк наравне с банками.

"Для этого необходима специальная дорогостоящая программа, обеспечить которую у нас нет возможности. А в случае невыполнения требований ЦБ организацию привлекли бы к ответственности и серьезно оштрафовали. Поэтому мы приняли решение прекратить работу в качестве МФО", — пояснил он.

Роман Семенов отметил, что Фонд продолжит работу в области правовой и организационной поддержки предпринимателей в Октябрьске.

За 2017 г. Фонд поддержки предпринимательства Октябрьска выдал займов ан сумму около 1,5 млн рублей. Весь объем кредитного портфля организации составляет около 3 млн рублей.

Аналогичный приказ об исключении из реестра МФО от 28 марта Центробанк выпустил также в отношении Фонда развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск

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