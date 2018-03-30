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Финансы Экономика и бизнес

Экс-бенефициар холдинга "ВБМ-Групп" Андрей Ищук признан банкротом

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области вынес решение о признании бизнесмена, бывшего члена Совета Федерации РФ, экс-бенефициара холдинга "ВБМ-Групп" Андрея Ищука банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

С соответствующей инициативой в суд вышел его финансовый управляющий Илья Вайнберг.

Свое ходатайство он объяснил "отсутствием возможности реструктуризации задолженности".

"На сегодняшний момент у Андрея Ищука не выявлено никаких средств, а обнаруженного имущества недостаточно для погашения долгов перед кредиторами", — рассказал Илья Вайнберг, добавив, что из имущества у Ищука пока найдены только моторная лодка и дачный участок площадью 10 соток.

"Также на принятие решения об инициировании процедуры конкурсного производства повлияло то, что связи с Андреем Ищуком нет, на запросы он не отвечает", — рассказал Илья Вайнберг.

Напомним, с заявлением о признании Андрея Ищука банкротом в суд в начале октября 2017 г. обратилось АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП Банк). Банк мотивировал свои требования тем, что бизнесмен задолжал ему 61,5 млн рублей. Информация об этом опубликована в КАД ВАС. В декабре суд признал заявление кредитной организации обоснованным и ввел в отношении Андрея Ищука процедуру реструктуризации задолженности.

Пока МСП Банк является единственным кредитором Андрея Ищука. Но в суд с ходатайством о включении в реестр его кредиторов обратился Алексей Ищук — сумма его требований составляет 149,18 млн рублей.  Право взыскания этих средств с Андрея Ищука ему переуступил Дмитрий Вольнов в апреле 2017 г., говорится в заявлении Алексея Ищука. Пока решение по заявлению Алексея Ищука судом не принято.

Кстати, в марте 2017 г. Дмитрий Вольнов обращался в арбитраж с требованием о признании Андрея Ищука банкротом, однако его заявление было оставлено судом без рассмотрения.

Как отмечают источники Волга Ньюс, знакомые с ходом дела о банкротстве Андрея Ищука, разбирательство может коснуться супруги должника.

"Согласно законодательству, может разыскиваться не только имущество, принадлежащее непосредственно должнику, но и то имущество, которое  находится в собственности у его супруги и нажито совместно, в браке. В случае обнаружения такого имущества, оно также может быть реализовано с торгов", — поясняют собеседники издания.

С 2004 г. по 2007 г. Андрей Ищук был членом Совета Федерации РФ. В последние годы имя Андрея Ищука в публичном пространстве Самары не фигурировало. По информации источников Волга Ньюс, сейчас он живет за границей. Одним из крупнейших проектов бизнесмена был холдинг "ВБМ-групп", бенефициаром которого он являлся с 1994 по 2008 годы. Летом 2008 г. в самарских бизнес-структурах Андрея Ищука возникли проблемы — в ряде СМИ сообщали, что долги холдинга достигали 10 млрд рублей.
Позже, в конце 2008 г., стало известно, что все предприятия холдинга "ВБМ-групп" Андрей Ищук продал бизнесмену Сергею Мамедову, который в настоящее время является сенатором Совета Федерации РФ от Самарской области.

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