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"Самараавтогаз" арендует автопарк МП "Пассажиравтотранс" и погасит 500 млн руб. долга Курумоч получил статус аэропорта с 4 звездами Платформу для пригородных поездов на ж/д вокзале закрывают на ремонт Речной скоростной маршрут Самара - Сызрань в этом году работать не будет Как будет ходить общественный транспорт в период ЧМ-2018

Транспорт Транспорт и связь

"Самараавтогаз" арендует автопарк МП "Пассажиравтотранс" и погасит 500 млн руб. долга

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ООО "Самараавтогаз" арендует автопарк МП "Пассажиравтотранс" на пять лет, пишет sgpress.ru со ссылкой на  руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрия Тапилина.

Договор аренды имущества муниципального предприятия заключен на 5 лет. До конца 2018 г. сумма арендных платежей составит более 100 млн рублей. По словам Юрия Тапилина, суммарно за весь период в отрасль пассажирского автомобильного транспорта будет привлечено свыше 1 млрд рублей.

Кроме того, тарифы для пассажиров остаются на прежнем уровне, сохраняются все виды льгот, действующие сейчас на муниципальном транспорте. Также сохраняются традиционные маршруты на дачных перевозках и в дни религиозных праздников.

По словам Тапилина, данное решение стало вынужденной мерой для города, поскольку сейчас предприятие не в состоянии своевременно находить средства для оплаты текущих платежей.

Основной причиной состояния предприятия называется недофинансирование из бюджетов на протяжении ряда лет. Себестоимость перевозки превышает тарифы для населения. При этом разница в последние годы компенсировалась не в полном объеме, из-за чего "ПАТ" и оказался в критической ситуации.

 

"Предприятие находится в тяжелой ситуации, мы следим за выплатой заработной платы сотрудникам, а также находимся в постоянном диалоге с поставщиками, чтобы иметь возможность предоставления отсрочки по счетам", — отметил Юрий Тапилин.

Начиная с осени 2017 г. городской департамент транспорта изучал различные варианты вывода предприятия из кризиса. Рассматривались предложения по заключению концессионного соглашения и даже приватизации "ПАТа".

В результате длительных обсуждений был выбран путь сдачи имущества в аренду, при котором муниципальное предприятие будет сохранено. По итогам аукциона победило предложение ООО "Самараавтогаз". Организация сохранит объем пассажирских перевозок, обеспечит погашение долгов — порядка 500 млн рублей.

"Для администрации эта мера вынужденная. Но то решение, которое было найдено, реальное, выполнимое и оно позволит не только выправить ситуацию, но и в дальнейшем выполнять транспортную работу", — подчеркнул руководитель департамента транспорта.

"Для нашего предприятия — это дополнительная нагрузка. Но у нас есть конструктивное взаимодействие с городскими властями, и есть понимание всех проблем отрасли", — отмечает управляющий ООО "Самараавтогаз" Дмитрий Камынин.

В целом, по мнению Юрия Тапилина, для жителей города переход должен пройти максимально незамеченным: те маршруты, которые действуют в городе, сохраняются, перевозки выполняются в прежних объемах. При этом муниципальное предприятие сохраняется как юридическое лицо. Его основным видом деятельности станет сдача имущества в аренду. Когда закончатся договоры аренды, переданный автопарк останется на балансе предприятия.

Кроме того, предприятие берет на себя обязательство обновить технику. Как пояснил Дмитрий Камынин, в Самару уже прибыло 30 автобусов из 100 запланированных. Новые автобусы полностью отвечают требованиям транспортной безопасности.

Необходимо отметить, что "Самараавтогаз" работает на рынке с 2014 года. Предприятие обслуживает 2, 5д, 13, 24, 34, 41, 67, 70 и многие другие маршруты. При этом, в автобусах перевозчика действуют те же льготы и безналичные способы расчета, что и на муниципальном транспорте. Предприятие соблюдает все нормы транспортной безопасности, автобусы проходят предрейсовый и послерейсовый осмотр, водители также проходят медицинское освидетельствование.

Сохранятся и рабочие места для сотрудников МП "Пассажиравтотранс": им предложено перевестись на работу в организацию инвестора. При этом будут сохранены условия трудовых договоров. Сейчас действует постоянная рабочая группа с привлечением представителей профсоюзных организаций, которая следит за переходом сотрудников.

"На сегодняшний день заявления поданы от 261 сотрудника МП "ПАТ", эта работа идет в плановом режиме. Сотрудники предприятия увольняются, мы принимаем их в нашу организацию. В заключаемом договоре прописано, что по истечении полугода с момента работы в "Самара Авто Газ" сотрудник единовременно получает два средних заработка за последний год работы в МП "Пассажиравтотранс"", — отметил Дмитрий Камынин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Евдокимов 24 января 2017 09:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

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Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

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