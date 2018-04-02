"Самараавтогаз" арендует автопарк МП "Пассажиравтотранс" и погасит 500 млн руб. долга

ООО "Самараавтогаз" арендует автопарк МП "Пассажиравтотранс" на пять лет, пишет sgpress.ru со ссылкой на руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрия Тапилина.

Договор аренды имущества муниципального предприятия заключен на 5 лет. До конца 2018 г. сумма арендных платежей составит более 100 млн рублей. По словам Юрия Тапилина, суммарно за весь период в отрасль пассажирского автомобильного транспорта будет привлечено свыше 1 млрд рублей.

Кроме того, тарифы для пассажиров остаются на прежнем уровне, сохраняются все виды льгот, действующие сейчас на муниципальном транспорте. Также сохраняются традиционные маршруты на дачных перевозках и в дни религиозных праздников.

По словам Тапилина, данное решение стало вынужденной мерой для города, поскольку сейчас предприятие не в состоянии своевременно находить средства для оплаты текущих платежей.

Основной причиной состояния предприятия называется недофинансирование из бюджетов на протяжении ряда лет. Себестоимость перевозки превышает тарифы для населения. При этом разница в последние годы компенсировалась не в полном объеме, из-за чего "ПАТ" и оказался в критической ситуации.

"Предприятие находится в тяжелой ситуации, мы следим за выплатой заработной платы сотрудникам, а также находимся в постоянном диалоге с поставщиками, чтобы иметь возможность предоставления отсрочки по счетам", — отметил Юрий Тапилин.

Начиная с осени 2017 г. городской департамент транспорта изучал различные варианты вывода предприятия из кризиса. Рассматривались предложения по заключению концессионного соглашения и даже приватизации "ПАТа".

В результате длительных обсуждений был выбран путь сдачи имущества в аренду, при котором муниципальное предприятие будет сохранено. По итогам аукциона победило предложение ООО "Самараавтогаз". Организация сохранит объем пассажирских перевозок, обеспечит погашение долгов — порядка 500 млн рублей.

"Для администрации эта мера вынужденная. Но то решение, которое было найдено, реальное, выполнимое и оно позволит не только выправить ситуацию, но и в дальнейшем выполнять транспортную работу", — подчеркнул руководитель департамента транспорта.

"Для нашего предприятия — это дополнительная нагрузка. Но у нас есть конструктивное взаимодействие с городскими властями, и есть понимание всех проблем отрасли", — отмечает управляющий ООО "Самараавтогаз" Дмитрий Камынин.

В целом, по мнению Юрия Тапилина, для жителей города переход должен пройти максимально незамеченным: те маршруты, которые действуют в городе, сохраняются, перевозки выполняются в прежних объемах. При этом муниципальное предприятие сохраняется как юридическое лицо. Его основным видом деятельности станет сдача имущества в аренду. Когда закончатся договоры аренды, переданный автопарк останется на балансе предприятия.

Кроме того, предприятие берет на себя обязательство обновить технику. Как пояснил Дмитрий Камынин, в Самару уже прибыло 30 автобусов из 100 запланированных. Новые автобусы полностью отвечают требованиям транспортной безопасности.

Необходимо отметить, что "Самараавтогаз" работает на рынке с 2014 года. Предприятие обслуживает 2, 5д, 13, 24, 34, 41, 67, 70 и многие другие маршруты. При этом, в автобусах перевозчика действуют те же льготы и безналичные способы расчета, что и на муниципальном транспорте. Предприятие соблюдает все нормы транспортной безопасности, автобусы проходят предрейсовый и послерейсовый осмотр, водители также проходят медицинское освидетельствование.

Сохранятся и рабочие места для сотрудников МП "Пассажиравтотранс": им предложено перевестись на работу в организацию инвестора. При этом будут сохранены условия трудовых договоров. Сейчас действует постоянная рабочая группа с привлечением представителей профсоюзных организаций, которая следит за переходом сотрудников.

"На сегодняшний день заявления поданы от 261 сотрудника МП "ПАТ", эта работа идет в плановом режиме. Сотрудники предприятия увольняются, мы принимаем их в нашу организацию. В заключаемом договоре прописано, что по истечении полугода с момента работы в "Самара Авто Газ" сотрудник единовременно получает два средних заработка за последний год работы в МП "Пассажиравтотранс"", — отметил Дмитрий Камынин.