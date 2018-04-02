Специальное предложение Россельхозбанка: кредитная карта бесплатно

Россельхозбанк запускает акцию "Щедрость", в рамках которой предлагает своим зарплатным клиентам оформить кредитные карты на льготных условиях.

Обслуживание выпущенных в период действия акции кредитных карт "Карта хозяина", "С льготным периодом кредитования", "Амурский тигр", "Россельхозбанк-Роснефть" будет бесплатным до конца срока их действия. Отменена комиссия за выпуск "Путевой карты".

Акция продлится до 30 июня 2018 года. Полные условия акции.

Любой желающий может подключиться к зарплатному проекту РСХБ и получить ряд преимуществ: специальные ставки по потребительским кредитам и ипотеке, программы лояльности, акции. Снять наличные с карты без комиссии можно в банкоматах не только РСХБ, но и банков-партнеров.