Специальное предложение Россельхозбанка: кредитная карта бесплатно

Россельхозбанк запускает акцию "Щедрость", в рамках которой предлагает своим зарплатным клиентам оформить кредитные карты на льготных условиях.
Обслуживание выпущенных в период действия акции кредитных карт "Карта хозяина", "С льготным периодом кредитования", "Амурский тигр", "Россельхозбанк-Роснефть" будет бесплатным до конца срока их действия. Отменена комиссия за выпуск "Путевой карты".
Акция продлится до 30 июня 2018 года. Полные условия акции.
Любой желающий может подключиться к зарплатному проекту РСХБ и получить ряд преимуществ: специальные ставки по потребительским кредитам и ипотеке, программы лояльности, акции. Снять наличные с карты без комиссии можно в банкоматах не только РСХБ, но и банков-партнеров.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.