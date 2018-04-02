В Самаре наградили лауреатов конкурса короткого рассказа "Сестра таланта"

В СОУНБ 31 марта состоялся финал и награждение победителей ежегодного Областного конкурса короткого рассказа "Сестра таланта".

Торжественная часть началась с выступления актера театра СамАрт Алексея Елхимова, прочитавшего монолог Сатина о человеке из пьесы Горького "На дне". Всем финалистам вручили дипломы, а также призы и памятные подарки от партнеров конкурса.

Лучшие произведения будут рекомендованы к публикации во всероссийском журнале "Русское эхо", в областном журнале "Молодежная волна" и других литературных изданиях. Итоговый сборник конкурса будет издан осенью 2018 года.

В церемонии награждения приняли участие ведущий консультант министерства культуры Самарской области Мария Пошехонова, обладатель литературной премии "Дебют" и автор книги "Безымянлаг" Андрей Олех, главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко, председатель совета "Школы методологии и игротехники" Олег Вейс, председатель Самарской областной организации молодых литераторов Денис Домарев, а также писатель-фантаст Ник Перумов.

По традиции, организаторами литературного турнира выступили Центр поддержки и развития чтения СОУНБ и Самарская областная организация молодых литераторов при поддержке Самарской областной писательской организации.

В 2018 г. конкурс прошел уже в пятый раз. В этом году прием заявок открылся в январе и завершился 8 марта. За это время оргкомитет получил около 300 рассказов молодых авторов от семи до 25 лет из 24 муниципальных образований Самарской области, а также Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пыть-Яха (Ханты-Мансийский АО), Клина, Новосибирска, Твери, Ленинск-Кузнецкого, Оренбурга, Ярославля, Смоленска, Омска, Уфы, Иркутска, Дзержинска, Хабаровска, Бреста (Белоруссия), Донецка и Одессы (Украина), Павлодара (Казахстан) и даже Вены (Австрия).

На церемонии награждения объявили имена победителей в восьми категориях и номинациях. Первое место в категории "7-11 лет" стал Михаил Ефимов из Уфы. Диплом лауреата второй степени получила Варвара Ситник из Самары, а третье место занял Константин Медун из села Богатое Самарской области.

Диплом лауреата первой степени в возрастной категории "12-17 лет" в деревню Средняя Быковка Кошкинского района увезла Анастасия Никитина. Второе место в этой категории заняла Анастасия Коваленко из Сызрани, третье — Анастасия Хряпина из Самары.

Главный приз в возрастной категории "18-25 лет" остался в Самаре — лауреатом первой степени стала Ксения Сальникова. Новосибирец Артем Суханов увез с собой диплом второй степени, а третье место в этой категории досталось Виталию Толокову из Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа.

В номинации "Защитим природу вместе", учрежденной совместно с Самарским зоопарком победу одержали Виктория Ермолаева (Чапаевск), Снежана Морозова (пос. Глушицкий Большечерниговского района), Александр Назаров (с. Майское Пестравского района), Мария Теребинова (с. Нижняя Быковка Кошкинского района) и Алексей Турчин (с. Муханово Кинель-Черкасского района). В номинации "Обо всех о нас", учрежденной совместно с Школой методологии и игротехники, победили Полина Овсянникова (с. Богатое), Ольга Харунжина (с. Среднее Аверкино Похвистневского района) и Полина Дворянинова (Чапаевск).

Писатель Ник Перумов вручил дипломы победителям номинации "Тройка призеров Ника Перумова". Ими стали самарцы Валерия Бутенко, Виталия Слуцкая и Евгения Астахова, а также Диана Калегина из Тольятти.

Юные литераторы Анастасия Коваленко (Сызрань) и Юлия Сизова (Тольятти) были отмечены в номинации "Русское эхо", а в номинации "Древо" победу одержали Софья Адам (Тольятти) и Татьяна Кудрявцева (Самара).