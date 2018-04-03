Суд вынес обвинительный приговор педагогу, который бил учеников

В Самаре вынесен приговор педагогу, который бил учеников.

Мужчина осужден по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним") и приговорен к году исправительных работ.

Напомним, в Советском районе Самары перед судом предстал теперь уже бывший учитель кадетской школы № 170 Александр Тарасов.

Уголовное дело в отношении Тарасова было возбуждено по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним").

В деле — четверо потерпевших 10-летних мальчиков.

"О происходящем мы узнали в октябре 2017 года, — рассказала мама одного из мальчиков, Никиты, Светлана. — Десятилетний сын пришел домой и пошел в ванную, его тошнило. Я начала расспрашивать ребенка и узнала, что его бил учитель. Несколько раз ударил скакалкой на уроке физкультуры за то, что он не так выполнил какое-то упражнение, а потом еще и трижды костяшками пальцев по лбу, отчего ребенок ударялся затылком об стену. На попе у сына были рубцы, кроме того, было подозрение на сотрясение мозга".

Светлана стала расспрашивать других родителей, не рассказывали ли их дети о произошедшем. В итоге папы и мамы услышали следующее. Пришедший работать в школу полтора года назад учитель физкультуры и начальной военной подготовки постоянно обзывал ребят (наиболее приличное обращение к ним — "стадо козлов"), бил скакалкой за ошибки при выполнении заданий, некоторых ребят бил сумкой с теннисными мячами, а кого-то на НВП — и шомполом от автомата, кого-то пинал по ногам. Причем "доставалось" от педагога не только тем четверым ребятам, которые сейчас официально признаны потерпевшими по уголовному делу.

"Ну это такое наказание было, — рассказал один из учеников, проходящий по делу свидетелем, на суде. — Меня Александр Михайлович за волосы брал и поднимал — за то, что у меня вовремя не были волосы подстрижены. Мне было больно. Других бил за то, что кто-то разговаривал на уроке. Обзывал".

В итоге родители четверых детей написали жалобы в правоохранительные органы и департамент образования.