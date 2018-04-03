Суд вынес обвинительный приговор педагогу, который бил учеников

В Самаре вынесен приговор педагогу, который бил учеников.
Мужчина осужден по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним") и приговорен к году исправительных работ.
Напомним, в Советском районе Самары перед судом предстал теперь уже бывший учитель кадетской школы № 170 Александр Тарасов.
Уголовное дело в отношении Тарасова было возбуждено по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним").
В деле — четверо потерпевших 10-летних мальчиков.
"О происходящем мы узнали в октябре 2017 года, — рассказала мама одного из мальчиков, Никиты, Светлана. — Десятилетний сын пришел домой и пошел в ванную, его тошнило. Я начала расспрашивать ребенка и узнала, что его бил учитель. Несколько раз ударил скакалкой на уроке физкультуры за то, что он не так выполнил какое-то упражнение, а потом еще и трижды костяшками пальцев по лбу, отчего ребенок ударялся затылком об стену. На попе у сына были рубцы, кроме того, было подозрение на сотрясение мозга".
Светлана стала расспрашивать других родителей, не рассказывали ли их дети о произошедшем. В итоге папы и мамы услышали следующее. Пришедший работать в школу полтора года назад учитель физкультуры и начальной военной подготовки постоянно обзывал ребят (наиболее приличное обращение к ним — "стадо козлов"), бил скакалкой за ошибки при выполнении заданий, некоторых ребят бил сумкой с теннисными мячами, а кого-то на НВП — и шомполом от автомата, кого-то пинал по ногам. Причем "доставалось" от педагога не только тем четверым ребятам, которые сейчас официально признаны потерпевшими по уголовному делу.
"Ну это такое наказание было, — рассказал один из учеников, проходящий по делу свидетелем, на суде. — Меня Александр Михайлович за волосы брал и поднимал — за то, что у меня вовремя не были волосы подстрижены. Мне было больно. Других бил за то, что кто-то разговаривал на уроке. Обзывал".
В итоге родители четверых детей написали жалобы в правоохранительные органы и департамент образования.
Последние комментарии
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.