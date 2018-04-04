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Председателем правления Росбанка будет назначен Илья Поляков

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Ильи Полякова председателем правления, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Назначение вступит в силу после одобрения Банком России. Поляков заменит в этой должности Дмитрия Олюнина, который после четырех лет работы в Societe Generale принял решение вернуться в группу ВТБ.

Первый заместитель председателя правления, отвечающий сейчас за корпоративный и инвестиционный бизнесы в России Илья Поляков приступит к исполнению обязанностей председателя правления Росбанка 14 апреля с последующей передачей своих текущих полномочий преемнику.

"Мы рады объявить о назначении Ильи. Его глубокое знание российских клиентов и продолжительный опыт банковской работы в Societe Generale и Росбанке будут необходимы для достижения командой под его руководством амбициозных целей в соответствии с представленной недавно стратегией развития бизнеса в России, — прокомментировал назначение председатель совета директоров Росбанка, главный региональный координатор Societe Generale в России Дидье Огель. — За прошедшие несколько лет мы осуществили успешную трансформацию, благодаря чему создали основу для позиционирования Societe Generale как ведущей международной банковской группы в России. Мы благодарим Дмитрия за его большой вклад в этот командный успех и желаем ему дальнейших профессиональных достижений".

Илья Поляков родился в 1979 г., выпускник HEC School of Management Paris и Московского государственного института международных отношений (МГИМО). В 2001 г. начал работать в Société Générale Corporate and Investment Banking. В сентябре 2016 г. был назначен первым заместителем председателя правления Росбанка, отвечающим за весь корпоративный бизнес Группы в России. В 2011 г. в Группе Societe Generale он был назначен на должность глобального со-руководителя направления горно-металлургической промышленности департамента природных ресурсов и энергетики в дополнение к обязанностям старшего банкира, отвечающего за глобальные клиентские отношения и стратегическое консультирование клиентов металлургической и горнодобывающей отрасли в России и странах СНГ. В 2012 г. начал работу в Росбанке руководителем корпоративного блока и главой блока клиентских отношений и инвестиционного банкинга Société Générale по России и странам СНГ.

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