В Приволжье прошел межмуниципальный фестиваль "ТеатроБум"

В Приволжье 31 марта прошел VI межмуниципальный фестиваль премьерных спектаклей "ТеатроБум".
Театральный фестиваль в Приволжье проходит уже в шестой раз, но только второй год подряд туда съезжаются учебные и любительские театры со всей Самарской области.
Фестиваль шесть лет назад начинался как районный. Преподаватели и ученики школы искусств, в которой на театральном отделении занимаются около 60 детей, а также много лет работает Народный (любительский) театр "Муравейник", поняли, что вариться в собственном соку уже не хочется, да и не получается, и решили провести фестиваль премьерных спектаклей. На первых порах в нем принимали участие театральные студии из соседних сел.
Но в 2018 г., отмечая 25-летие "Муравейника", они рискнули выйти за рамки района и собрать гостей. Фестиваль прошел удачно, оставив радостное послевкусие. Тогда, по случаю юбилея, артистам вручали медаль с надписью "Народный артист Приволжья".
Шутки шутками, но артисты действительно горячо любимы народом. А само Приволжье сегодня кажется местом культурного притяжения. Летом на территории усадьбы Самариных проходит фестиваль театрализованных и обрядовых действий "Злат венец", также выросший из районного в межрегиональный. Время от времени в Приволжье открываются выставки художников, изображающих свой родной край, а еще фестиваль "Приволжские зори", и вот "ТеатроБум", как показалось, набирающий силу. В 2018 г. спектакли участников проходили на трех площадках: в Школе искусств, в Доме детского творчества и в Молодежном пансионате.
Приволжье — единственное село в Самарской области, где работает два любительских театра. Это коллективы, в которых играют люди самых разных профессий. Марина Адиякова, приехавшая в Приволжье в начале 80-х после окончания Самарского института культуры, создатель одного из них — "Муравейника".
"Действительно, муравейник, — говорит она, — только на театральном отделении в школе искусств учатся больше 60 ребят. Все они играют в учебном театре, плюс взрослый коллектив".
Приволжская школа искусств располагается, даже по городским меркам, в шикарном здании. "А когда мы приехали в Приволжье, школа (тогда просто музыкальная) занимала две комнаты при общеобразовательной", — продолжает Марина. 35 учеников и трое преподавателей — в их числе супруги Адияковы. Постепенно музыкальная школа прирастала учениками, в ней появились: оркестр народных инструментов, академический хор, инструментальные ансамбли. Сегодня уже в новом здании (кстати, бывший райком КПСС) обучаются более 200 учеников, работает музыкальное отделение, хореографическое, театральное, вокально-хоровое, эстетическое. После окончания ученики не разлетаются, многие, окончив вуз, возвращаются в родное село, таким образом образуются новые династии преподавателей и, конечно, актеров театра "Муравейник".
Что важно, театр поддерживает администрация, и сам факт того, что фестиваль открывал глава района Николай Богомолов, говорит о том, что для Приволжья театральный фестиваль — важное культурное событие.
В 2018 г. фестиваль начался со спектакля "Прости нас, Чучело" по повести Железнякова. По сути ребята играли своих же сверстников. Первые ростки любви, первое предательство, подростковая жестокость и первое раскаяние — в финале. Кажется, и сами дети, и сидевшие в зале взрослые едва могли скрыть слезы. Главную роль исполнила Елена Накрайникова, в которой уже проглядывается талант не только героини, но, как выяснилось, и яркой характерной актрисы.
В следующем спектакле она уже вышла в роли Шляпника. Учебный театр показал в этот день также "Алису в стране чудес" в постановке Анны Агапчевой и Алены Титаренко. "Спектакль-сновидение", так определили жанр режиссеры-постановщики, начинался с пролога. В игровой форме зрителю рассказали об авторе Льюисе Кэрролле и о том, как воспринимать необычную сказку — как ребус, череду загадок и головоломок, как сновидение, в котором возможно все. В итоге, несмотря на яркость и изобретательность постановки, жюри в первую очередь отметило оригинальную инсценировку.
Спектакль "Путешествие в Изумрудный город" привезла в Приволжье детская школа искусств "Гармония" из Чапаевска. Несколько наивное, совсем детское представление, в котором декорации по ходу действия выносит "монтер дядя Саша" и актеры делают вид, что этого не замечают. Но при этом совершенно очаровала зрителей и жюри исполнительница крошечной роли Тотошки — Анфиса Теребилкина, настолько органично и естественно существующая на сцене, что несколько раз ее простые реплики вызывали радостную реакцию зрителей.
Спектакль, можно сказать, профессиональный, сделанный по-взрослому (имеется в виду не только возраст) привез народный театр им. Л. Д. Пузакова из Кинель-Черкасс. На сцене Дома детского творчества показали лирическую комедию "Ретро". Спектакль, судя по всему, будет приглашен для показа в Самарский институт культуры. Новокуйбышевский театр "Время тайн" в номинации "Профессиональный театр" показал спектакль "Жорик и Толик", а частный театр "Лицом к лицу" из Самары представил моноспектакль Галины Михайловой "Синяя кошка". Завершился "ТеатроБум" спектаклем взрослой труппы "Муравейника" — "Сказ о Егории Храбром, змее Лютом и Василисе Прекрасной". Сказка поставлена по пьесе Ильи Адиякова. Буквально накануне фестиваля стало известно, что пьеса стала победителем Всероссийского фестиваля-конкурса сценического мастерства "Если бы…". На самом же фестивале победителей и побежденных не оказалось. Это принципиальное решение организаторов. Правда, за отдельные успехи участников отметили дипломами.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!