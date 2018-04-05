В Приволжье прошел межмуниципальный фестиваль "ТеатроБум"

В Приволжье 31 марта прошел VI межмуниципальный фестиваль премьерных спектаклей "ТеатроБум".

Театральный фестиваль в Приволжье проходит уже в шестой раз, но только второй год подряд туда съезжаются учебные и любительские театры со всей Самарской области.

Фестиваль шесть лет назад начинался как районный. Преподаватели и ученики школы искусств, в которой на театральном отделении занимаются около 60 детей, а также много лет работает Народный (любительский) театр "Муравейник", поняли, что вариться в собственном соку уже не хочется, да и не получается, и решили провести фестиваль премьерных спектаклей. На первых порах в нем принимали участие театральные студии из соседних сел.

Но в 2018 г., отмечая 25-летие "Муравейника", они рискнули выйти за рамки района и собрать гостей. Фестиваль прошел удачно, оставив радостное послевкусие. Тогда, по случаю юбилея, артистам вручали медаль с надписью "Народный артист Приволжья".

Шутки шутками, но артисты действительно горячо любимы народом. А само Приволжье сегодня кажется местом культурного притяжения. Летом на территории усадьбы Самариных проходит фестиваль театрализованных и обрядовых действий "Злат венец", также выросший из районного в межрегиональный. Время от времени в Приволжье открываются выставки художников, изображающих свой родной край, а еще фестиваль "Приволжские зори", и вот "ТеатроБум", как показалось, набирающий силу. В 2018 г. спектакли участников проходили на трех площадках: в Школе искусств, в Доме детского творчества и в Молодежном пансионате.

Приволжье — единственное село в Самарской области, где работает два любительских театра. Это коллективы, в которых играют люди самых разных профессий. Марина Адиякова, приехавшая в Приволжье в начале 80-х после окончания Самарского института культуры, создатель одного из них — "Муравейника".

"Действительно, муравейник, — говорит она, — только на театральном отделении в школе искусств учатся больше 60 ребят. Все они играют в учебном театре, плюс взрослый коллектив".

Приволжская школа искусств располагается, даже по городским меркам, в шикарном здании. "А когда мы приехали в Приволжье, школа (тогда просто музыкальная) занимала две комнаты при общеобразовательной", — продолжает Марина. 35 учеников и трое преподавателей — в их числе супруги Адияковы. Постепенно музыкальная школа прирастала учениками, в ней появились: оркестр народных инструментов, академический хор, инструментальные ансамбли. Сегодня уже в новом здании (кстати, бывший райком КПСС) обучаются более 200 учеников, работает музыкальное отделение, хореографическое, театральное, вокально-хоровое, эстетическое. После окончания ученики не разлетаются, многие, окончив вуз, возвращаются в родное село, таким образом образуются новые династии преподавателей и, конечно, актеров театра "Муравейник".

Что важно, театр поддерживает администрация, и сам факт того, что фестиваль открывал глава района Николай Богомолов, говорит о том, что для Приволжья театральный фестиваль — важное культурное событие.

В 2018 г. фестиваль начался со спектакля "Прости нас, Чучело" по повести Железнякова. По сути ребята играли своих же сверстников. Первые ростки любви, первое предательство, подростковая жестокость и первое раскаяние — в финале. Кажется, и сами дети, и сидевшие в зале взрослые едва могли скрыть слезы. Главную роль исполнила Елена Накрайникова, в которой уже проглядывается талант не только героини, но, как выяснилось, и яркой характерной актрисы.

В следующем спектакле она уже вышла в роли Шляпника. Учебный театр показал в этот день также "Алису в стране чудес" в постановке Анны Агапчевой и Алены Титаренко. "Спектакль-сновидение", так определили жанр режиссеры-постановщики, начинался с пролога. В игровой форме зрителю рассказали об авторе Льюисе Кэрролле и о том, как воспринимать необычную сказку — как ребус, череду загадок и головоломок, как сновидение, в котором возможно все. В итоге, несмотря на яркость и изобретательность постановки, жюри в первую очередь отметило оригинальную инсценировку.

Спектакль "Путешествие в Изумрудный город" привезла в Приволжье детская школа искусств "Гармония" из Чапаевска. Несколько наивное, совсем детское представление, в котором декорации по ходу действия выносит "монтер дядя Саша" и актеры делают вид, что этого не замечают. Но при этом совершенно очаровала зрителей и жюри исполнительница крошечной роли Тотошки — Анфиса Теребилкина, настолько органично и естественно существующая на сцене, что несколько раз ее простые реплики вызывали радостную реакцию зрителей.

Спектакль, можно сказать, профессиональный, сделанный по-взрослому (имеется в виду не только возраст) привез народный театр им. Л. Д. Пузакова из Кинель-Черкасс. На сцене Дома детского творчества показали лирическую комедию "Ретро". Спектакль, судя по всему, будет приглашен для показа в Самарский институт культуры. Новокуйбышевский театр "Время тайн" в номинации "Профессиональный театр" показал спектакль "Жорик и Толик", а частный театр "Лицом к лицу" из Самары представил моноспектакль Галины Михайловой "Синяя кошка". Завершился "ТеатроБум" спектаклем взрослой труппы "Муравейника" — "Сказ о Егории Храбром, змее Лютом и Василисе Прекрасной". Сказка поставлена по пьесе Ильи Адиякова. Буквально накануне фестиваля стало известно, что пьеса стала победителем Всероссийского фестиваля-конкурса сценического мастерства "Если бы…". На самом же фестивале победителей и побежденных не оказалось. Это принципиальное решение организаторов. Правда, за отдельные успехи участников отметили дипломами.