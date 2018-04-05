В Самаре выступит "человек-эпоха" Ольга Бузова

В пятницу, 6 апреля, Самару посетит Ольга Бузова с большим сольным концертом, в рамках которого звезда обещает не только исполнить музыкальные хиты, но и рассказать историю своего успеха и ответить на вопросы зрителей.

Напомним, что вчера в рамках большой пресс-конференции в Москве Ольга заявила, что "Мы живем в эпоху Ольги Бузовой", а также сообщила о выпуске собственной криптовалюты Бузкоина.

"Я первая девушка в этой стране, которая предоставляет вашему вниманию свою валюту", — добавила она. Певица относится к проекту очень серьезно и обещает "вывести всё, что происходит в России, на мировой профессиональный уровень".

Будет ли Ольга агитировать зрителей покупать бузкоины, уточнить у организаторов не удалось.