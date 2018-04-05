В Самаре выступит "человек-эпоха" Ольга Бузова

В пятницу, 6 апреля, Самару посетит Ольга Бузова с большим сольным концертом, в рамках которого звезда обещает не только исполнить музыкальные хиты, но и рассказать историю своего успеха и ответить на вопросы зрителей.
Напомним, что вчера в рамках большой пресс-конференции в Москве Ольга заявила, что "Мы живем в эпоху Ольги Бузовой", а также сообщила о выпуске собственной криптовалюты Бузкоина.
"Я первая девушка в этой стране, которая предоставляет вашему вниманию свою валюту", — добавила она. Певица относится к проекту очень серьезно и обещает "вывести всё, что происходит в России, на мировой профессиональный уровень".
Будет ли Ольга агитировать зрителей покупать бузкоины, уточнить у организаторов не удалось.
Последние комментарии
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас
Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!
Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.
Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,
Концерт был очень хороший(много много много ЛЮБВИ),а статья плоха (много много много желчи). Спасибо всем. Юрий.