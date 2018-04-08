Юная тольяттинка получила второй шанс на проекте "Голос. Дети"

Певица из Тольятти Лиза Лабодина получила второй шанс добраться до финала шоу "Голос.Дети" на Первом канале, пишет samara.kp.ru.
В пятницу, 6 апреля, на экраны вышел очередной выпуск проекта. За продолжение участия в шоу боролись участники команды Басты. Среди них и 12-летняя тольяттинка Елизавета Лабодина. Девочка великолепно выступила в тройке. Вместе с Миленой Лукьянцевой и Дарьей Ситниковой она исполнила песню Сергея Трофимова "Боже, какой пустяк".
Лиза стала лучше в тройке, но не смогла пройти следующее испытание "Песня на вылет", где из пяти участников Баста выбрал только двоих.
Однако всех остальных, в том числе и ребят из команды Валерия Меладзе и Пелагеи, которые также не прошли "Песню на вылет", ждал сюрприз от организаторов. Руководство проекта и Первого канала приняли приняли решение дать им второй шанс и провести дополнительный турнир, где будут разыграны еще три путевки в финал шоу "Голос.Дети".
Последние комментарии
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас
Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!
Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.
Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,
Концерт был очень хороший(много много много ЛЮБВИ),а статья плоха (много много много желчи). Спасибо всем. Юрий.