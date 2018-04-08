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Шоу-бизнес Светская хроника

Юная тольяттинка получила второй шанс на проекте "Голос. Дети"

МОСКВА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Певица из Тольятти Лиза Лабодина получила второй шанс добраться до финала шоу "Голос.Дети" на Первом канале, пишет samara.kp.ru.

В пятницу, 6 апреля, на экраны вышел очередной выпуск проекта. За продолжение участия в шоу боролись участники команды Басты. Среди них и 12-летняя тольяттинка Елизавета Лабодина. Девочка великолепно выступила в тройке. Вместе с Миленой Лукьянцевой и Дарьей Ситниковой она исполнила песню Сергея Трофимова "Боже, какой пустяк".

Лиза стала лучше в тройке, но не смогла пройти следующее испытание "Песня на вылет", где из пяти участников Баста выбрал только двоих.

Однако всех остальных, в том числе и ребят из команды Валерия Меладзе и Пелагеи, которые также не прошли "Песню на вылет", ждал сюрприз от организаторов. Руководство проекта и Первого канала приняли приняли решение дать им второй шанс и провести дополнительный турнир, где будут разыграны еще три путевки в финал шоу "Голос.Дети". 

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