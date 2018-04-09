Минтранс проведет проверку Московского шоссе и ул. Ново-Садовой

С понедельника, 9 апреля, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области начинает гарантийный осмотр ул. Ново-Садовой и Московского шоссе. Об этом ведомство сообщает в Twitter.

Все выявленные гарантийные дефекты будут актироваться с последующим исправлением за счет подрядчика.

Также в понедельник СамараТрансСтрой проводит комплексную проверку электроснабжения светофорных объектов по Московскому шоссе. А с 5 апреля компания приступила к гарантийным работам по участку реконструкции Московского шоссе: закреплению консолей светофоров; устранению просадок плиточного покрытия и уборке и вывозу строительного мусора.

"С понедельника планируется увеличение задействованных сотрудников", - говорится в сообщении в Twitter.