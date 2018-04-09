В Сызрани по подозрению в двойном убийстве задержали санитарку военного госпиталя

В Сызрани задержана подозреваемая в двойном убийстве.
Трупы 83-летней пенсионерки и ее 49-летнего сына обнаружили еще 21 марта 2018 года. Очевидно было, что смерть мужчины была насильственной: на теле были раны. А вот от чего умерла его мать, было не ясно. По данным источника в правоохранительных органах, экспертиза показала, что ее задушили.
В результате уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц". В апреле по подозрению в причастность к этому преступлению задержали санитарку Сызранского военного госпиталя. Признает ли она вину и что стало причиной произошедшего, пока не известно.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.