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Самарская компания "Стройнефть" реконструирует аэропорт "Уфа" за 2 млрд рублей

УФА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское ООО "Стройнефть" выиграло конкурс на проведение первого этапа реконструкцию аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий (ВВЛ) аэропорта "Уфа" (принадлежит правительству республики Башкортостан) за 2,07 млрд рублей.

Все работы компания должна будет выполнить до декабря 2019 года. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Заявку на участие в конкурсе подавало также ООО "Янтарьсервисбалтик", зарегистрированное в Калининградской области. Однако его заявка была признана не соответствующей требованиям конкурсной документации. В итоге к участию в конкурсе было допущено только ООО "Стройнефть", и ставшее его победителем.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Стройнефть" зарегистрировано в Самаре. Общество специализируется на строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. По итогам 2016 г. выручка ООО "Стройнефть" составила 278,7 млн руб., чистая прибыль — 1,67 млн рублей. Директором и владельцем компании является Андрей Лушин.

Согласно сведениям ИАС Seldon Basis, последним выигранным компанией "Стройнефть" является аукцион на строительство пожарного депо в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской и Демократической.

Подрядчику предстоит провести на площадке подготовительные работы, включая вырубку деревьев, разборку существующего тротуарного покрытия и ограждений, демонтаж зданий и инженерных сетей. Также победитель конкурса должен будет построить здание терминала ВВЛ, аванперрон, топливохранилище, провести инженерные сети и благоустроить территорию.

Работы планируется финансировать за счет собственных средств аэропорта (1,57 млрд руб.) и бюджетных инвестиций (500 млн руб.).

Напомним, в 2017 г. была завершена реконструкция аэродромного комплекса аэропорта "Уфа", которая велась с 2014 г. в условиях действующего аэродрома. Реконструкция терминала внутренних авиалиний, как отмечают в пресс-службе правительства Башкортостана, позволит осуществить концепцию "моноблока", наиболее эффективно отвечающую потребностям аэропорта, а также повысит пропускную способность внутреннего терминала вдвое — с 600 до 1,2 тыс. пассажиров в час и 4 млн пассажиров в год.

АО "Международный аэропорт "Уфа" — современный авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов. Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы с рулежными дорожками и аэровокзал, состоящий из двух терминалов.

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