Десятки пожарных тушат крышу здания около КРЦ "Звезда"

В понедельник, 9 апреля, во второй половине дня загорелось одноэтажное здание около КРЦ "Звезда", сообщили очевидцы.

На предоставленных фото видно, что открытым пламенем горит одноэтажное здание. Черный дым разносит по всей улице. Его видно даже со стороны Московского шоссе.

В 18:01 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании двухэтажного неэксплуатируемого здания по ул. Ново-Садовая, 106г, которое сейчас находится на реконструкции, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составляет 200 кв. м. В тушении участвуют 64 человека, которые используют 22 единицы техники. Сейчас тушение продолжается.

Данных о пострадавших нет.

Как сообщили в ГИБДД, в связи с пожаром движение автомобилей по ул. Ново-Садовой по направлению "в горд" частично закрыто.