Десятки пожарных тушат крышу здания около КРЦ "Звезда"

В понедельник, 9 апреля, во второй половине дня загорелось одноэтажное здание около КРЦ "Звезда", сообщили очевидцы.
На предоставленных фото видно, что открытым пламенем горит одноэтажное здание. Черный дым разносит по всей улице. Его видно даже со стороны Московского шоссе.
В 18:01 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании двухэтажного неэксплуатируемого здания по ул. Ново-Садовая, 106г, которое сейчас находится на реконструкции, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составляет 200 кв. м. В тушении участвуют 64 человека, которые используют 22 единицы техники. Сейчас тушение продолжается.
Данных о пострадавших нет.
Как сообщили в ГИБДД, в связи с пожаром движение автомобилей по ул. Ново-Садовой по направлению "в горд" частично закрыто.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?