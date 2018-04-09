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Пожары Происшествия

Десятки пожарных тушат крышу здания около КРЦ "Звезда"

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 апреля, во второй половине дня загорелось одноэтажное здание около КРЦ "Звезда", сообщили очевидцы.

Фото: предоставлено очевидцем

На предоставленных фото видно, что открытым пламенем горит одноэтажное здание. Черный дым разносит по всей улице. Его видно даже со стороны Московского шоссе.

В 18:01 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании двухэтажного неэксплуатируемого здания по ул. Ново-Садовая, 106г, которое сейчас находится на реконструкции, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составляет 200 кв. м. В тушении участвуют 64 человека, которые используют 22 единицы техники. Сейчас тушение продолжается.

Данных о пострадавших нет.

Как сообщили в ГИБДД, в связи с пожаром движение автомобилей по ул. Ново-Садовой по направлению "в горд" частично закрыто.

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Последние комментарии

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

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Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

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