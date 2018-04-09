Глава МЧС Олег Бойко: "Угрозы перекидывания огня на КРЦ "Звезда" нет"

Пожарные в ближайшее время ждут локализации пожара в здании около КРЦ "Звезда", об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Площадь пожара, по его словам, по состоянию на 19:40 составляет 450 кв. м, на момент прибытия пожарных — 220 кв. м.

"Угрозы перекидывания на КРЦ "Звезда" нет, она была снята. Также мы сразу подключились к водоисточникам непосредственно в КРЦ "Звезда", чтобы с тыльной стороны здания тоже осуществить подачу воды. Пострадавших нет", — говорит Олег Бойко.

Из КРЦ "Звезда" эвакуировали 25 человек, в загоревшемся здании на момент прибытия пожарных подразделений никого не было. "В здании проходил ремонт. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при проведении ремонтных работ. Испытательная пожарная лаборатория находится здесь. По завершении тушения пожара специалисты приступят к выяснению причин возникновения пожара", — подчеркнул Олег Бойко. В завершение он добавил, что здание КРЦ "Звезда" сечас полностью обесточено.

Как сообщают очевидцы пожара, часть крыши здания, находящаяся ближе к ул. Ново-Садовой, потушена. "Языков пламени на ней уже не видно — только дым. А вот дальняя часть крыши еще горит", — говорит сотрудник офиса напротив КРЦ "Звезда" Антон Борисенков.

Напомним, в 18:01, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании двухэтажного неэксплуатируемого здания по ул. Ново-Садовая, 106г, которое находится на реконструкции.

В тушении участвуют 71 человек, которые используют 22 единицы техники. Сейчас тушение продолжается. Информации о пострадавших нет.

На место пожара также приехали глава Самары Елена Лапушкина и глава Октябрьского района Алла Волчкова, сообщили Волга Ньюс в пресс-службе администрации города.