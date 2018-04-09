16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Открытое горение в здании у ТРК "Звезда" ликвидировали Пожар на ул. Ново-Садовой рядом с КРЦ "Звезда" локализовали Глава МЧС Олег Бойко: "Угрозы перекидывания огня на КРЦ "Звезда" нет" Десятки пожарных тушат крышу здания около КРЦ "Звезда" Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Шигонском районе

Пожары Происшествия

Глава МЧС Олег Бойко: "Угрозы перекидывания огня на КРЦ "Звезда" нет"

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 279
Версия для печати

Пожарные в ближайшее время ждут локализации пожара в здании около КРЦ "Звезда", об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Площадь пожара, по его словам, по состоянию на 19:40 составляет 450 кв. м, на момент прибытия пожарных — 220 кв. м.

Фото: Фото предоставлено автором

"Угрозы перекидывания на КРЦ "Звезда" нет, она была снята. Также мы сразу подключились к водоисточникам непосредственно в КРЦ "Звезда", чтобы с тыльной стороны здания тоже осуществить подачу воды. Пострадавших нет", — говорит Олег Бойко.

Из КРЦ "Звезда" эвакуировали 25 человек, в загоревшемся здании на момент прибытия пожарных подразделений никого не было. "В здании проходил ремонт. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при проведении ремонтных работ. Испытательная пожарная лаборатория находится здесь. По завершении тушения пожара специалисты приступят к выяснению причин возникновения пожара", — подчеркнул Олег Бойко. В завершение он добавил, что здание КРЦ "Звезда" сечас полностью обесточено.

Как сообщают очевидцы пожара, часть крыши здания, находящаяся ближе к ул. Ново-Садовой, потушена. "Языков пламени на ней уже не видно — только дым. А вот дальняя часть крыши еще горит", — говорит сотрудник офиса напротив КРЦ "Звезда" Антон Борисенков.

Напомним, в 18:01, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании двухэтажного неэксплуатируемого здания по ул. Ново-Садовая, 106г, которое находится на реконструкции.
В тушении участвуют 71 человек, которые используют 22 единицы техники. Сейчас тушение продолжается. Информации о пострадавших нет.

На место пожара также приехали глава Самары Елена Лапушкина и глава Октябрьского района Алла Волчкова, сообщили Волга Ньюс в пресс-службе администрации города.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

Фото на сайте

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Тушение пожара на Комсомольской площади

Тушение пожара на Комсомольской площади

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6