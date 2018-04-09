Глава МЧС Олег Бойко: "Угрозы перекидывания огня на КРЦ "Звезда" нет"

Пожарные в ближайшее время ждут локализации пожара в здании около КРЦ "Звезда", об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Площадь пожара, по его словам, по состоянию на 19:40 составляет 450 кв. м, на момент прибытия пожарных — 220 кв. м.
"Угрозы перекидывания на КРЦ "Звезда" нет, она была снята. Также мы сразу подключились к водоисточникам непосредственно в КРЦ "Звезда", чтобы с тыльной стороны здания тоже осуществить подачу воды. Пострадавших нет", — говорит Олег Бойко.
Из КРЦ "Звезда" эвакуировали 25 человек, в загоревшемся здании на момент прибытия пожарных подразделений никого не было. "В здании проходил ремонт. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при проведении ремонтных работ. Испытательная пожарная лаборатория находится здесь. По завершении тушения пожара специалисты приступят к выяснению причин возникновения пожара", — подчеркнул Олег Бойко. В завершение он добавил, что здание КРЦ "Звезда" сечас полностью обесточено.
Как сообщают очевидцы пожара, часть крыши здания, находящаяся ближе к ул. Ново-Садовой, потушена. "Языков пламени на ней уже не видно — только дым. А вот дальняя часть крыши еще горит", — говорит сотрудник офиса напротив КРЦ "Звезда" Антон Борисенков.
Напомним, в 18:01, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании двухэтажного неэксплуатируемого здания по ул. Ново-Садовая, 106г, которое находится на реконструкции.
В тушении участвуют 71 человек, которые используют 22 единицы техники. Сейчас тушение продолжается. Информации о пострадавших нет.
На место пожара также приехали глава Самары Елена Лапушкина и глава Октябрьского района Алла Волчкова, сообщили Волга Ньюс в пресс-службе администрации города.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?