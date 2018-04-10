Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Во вторник, 10 апреля, в ходе оглашения послания депутатам губернской думы и жителям региона глава области Дмитрий Азаров заявил о необходимости создания максимально благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы малого и среднего бизнеса.

"Вместе с тем, далеко не все виды бизнеса мы будем поддерживать. В первую очередь это относится к огромному количеству "разливаек", открытых на первых этажах жилых домов, — сообщил он. — Пусть там будут магазины первой необходимости, парикмахерские, ремонтные мастерские, но не эти рассадники криминала. На них постоянно жалуются жители, чьи законные права на отдых, на безопасную среду проживания постоянно нарушаются. Именно поэтому мной отклонен закон Самарской области о снятии региональных ограничений на торговлю в таких заведениях, принятый губернской думой 27 марта текущего года".

Также руководитель региона высказал намерение провести проверку киосков, где ведется продажа сигарет. "Мне поступают жалобы по реализации табака по соседству со школами и детскими садами. Все их нужно проверить и в случае нарушения принять исчерпывающие меры по ликвидации незаконной торговли", — отметил Дмитрий Азаров.

Глава области обратился к руководителям муниципальных образований и потребовал от них большей ответственности в работе. "У каждого главы должно быть полное понимание, что на территории муниципалитета он отвечает за все. Мне непонятно, когда закрывается муниципальная консерватория в Тольятти, а решать вопрос должно областное правительство. Мы это сделаем, конечно. Но вопросы у меня остаются, — привел пример Дмитрий Азаров. - Или проблема пассажирских перевозок в Самаре, связанная с трехлетним провалом в финансировании отрасли. Подобные вопросы должны решаться в муниципалитетах эффективно и в интересах людей".

Руководитель региона сообщил, что в ближайшее время будет проведено отдельное совещание по вопросам работы муниципальных властей.