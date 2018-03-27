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Законотворчество Экономическая политика

Самарские депутаты хотят изменить федеральный закон, разрешающий продажу алкоголя ночью в общепите

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 марта, на пленарном заседании Самарской губдумы рассмотрена законодательная инициатива в Государственную думу по внесению поправок в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Депутаты предлагают запретить розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в ночное время. Это касается объектов, которые находятся в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов отметил, что законодательная инициатива была принята и будет направлена в субъекты Приволжского федерального округа.

"У нас есть ассоциация законодателей в округе и, я надеюсь, что все регионы ПФО поддержат нашу инициативу, а это будет плюсом для принятия решения на уровне совета законодателей федерации и госдумы", — подчеркнул он.

Кроме того, депутаты отметили, что будет подготовлена еще одна подобная инициатива. Она затронет объекты с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 кв. м, которые расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов, в том числе встроенных и встроенно-пристроенных.

Между тем 27 марта принят проект поправок в областной закон "О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции", разрешающий ночную торговлю в местах общепита. Это было сделано в рамках приведения регионального закона в соответствие с федеральным, так как согласно законодательству РФ, субъекты России не могут устанавливать дополнительные ограничения времени.

По новым правилам с апреля можно будет продавать в объектах с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 кв. м, которые расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов, в том числе встроенных и встроенно-пристроенных.

Кроме того, продажа алкоголя будет разрешена в объектах с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 кв. м с 22 до 10 часов, а в воскресенье — с 17 часов. Исключениями являются только объекты внутри административно-деловых центров или торговых центров (комплексов).

Гид потребителя

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И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки

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