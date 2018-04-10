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Банки Финансы

Вкладчикам АктивКапитал банка должны выплатить 22,9 млрд рублей

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 апреля, через Сбербанк и Банк ВТБ начнутся выплаты страховых возмещений вкладчикам лишенного лицензии в конце марта "АктивКапитал Банка" (АК Банк).

Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), за выплатами в общей сложности на сумму около 22,9 млрд руб. могут обратиться 30,7 тыс. вкладчиков.

Напомним, 29 марта ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского "АктивКапитал Банка". В сообщении Центробанка пояснялось, что "в марте текущего года банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами".

Информацию об этих фактах Банк России направил в правоохранительные органы. В настоящее время в "АктивКапитал Банке" назначена временная администрация.

Поскольку АК Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение страхового возмещения.

Сумма страхового возмещения выплачивается по вкладам в размере 100% суммы всех счетов вкладчика в банке, но не может превышать 1,4 млн руб. в совокупности.

Страховое возмещение, по данным АСВ, будет выплачиваться в 11 субъектах РФ, включая Самарскую область, Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург.

Гид потребителя

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