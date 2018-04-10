Дмитрий Азаров обозначил основные направления развития регионального АПК

В послании главы региона Дмитрия Азарова к депутатам Самарской губернской думы и жителям области особое место заняли вопросы развития агропромышленного комплекса.

Дмитрий Азаров обозначил стратегическую задачу, стоящую перед страной: поставлять на мировые рынки больше сельскохозяйственной продукции, чем ввозится в страну из-за рубежа. Нужно освободиться от зависимости в производстве семян, племенного скота.

Существенным фактором повышения урожайности в регионе и подспорьем для научных учреждений, занимающихся выведением новых сортов сельскохозяйственных культур, может стать компенсация из бюджета части затрат на использование их инновационных разработок.

"Министерству сельского хозяйства и продовольствия в кратчайшие сроки поручаю разработать порядок возмещения расходов сельхозпроизводителей затрат на уплату роялти. Возмещение роялти не только сделает новые сорта и гибриды более доступными для массового производства, но и позволит ученым резко расширить масштабы распространения инноваций", - сказал глава региона.

Также необходимо максимально диверсифицировать набор сельхозкультур, которые выращиваются в регионе. Учитывая насыщенность рынка традиционными местными товарами, тем же зерном пшеницы 3-4 категории, которое в этом году торгуется на 20% дешевле, чем в прошлом, нужно больше внимания уделять культурам с высоким экспортным потенциалом - твердой яровой пшенице, идущей на производство макаронных изделий, масленичным культурам. Речь идет не только о подсолнечнике, но и о рыжике, льне, рапсе.

"У нас здесь естественные, данные природой конкурентные преимущества, их нужно активно использовать", - подчеркнул руководитель области.

Дмитрий Азаров предложил активнее заняться импортозамещением в аграрной сфере и, в частности, в производстве соков, выращивании цветов и декоративных растений, где доля самарских производителей ничтожно мала, а емкость рынка исчисляется миллиардами рублей.

За счет мелиорации земель, особенно на юге области, глава региона считает возможным решить проблему устойчивого производства сельскохозяйственной продукции по годам, сделать этот процесс слабо зависимым от погодных, конъюнктурных и других факторов.

Здесь необходимо шире применять современные методы мелиорации: синхронизацию работы систем полива с метеостанциями, точечный полив, соблюдение оптимального режима влажности.

"Минсельхозу надо очень серьезно задуматься, почему у нас только 1/10 часть хозяйств (и даже меньше) использует цифровые технологии. Хотя есть продвинутые хозяйства, которые имеют благодаря этому дают удивительные результаты, в том числе по урожайности", - отметил Дмитрий Азаров.

Сегодня площадь высокоэффективного орошения в области составляет 21 тыс. га. Здесь сосредоточено производство основной массы овощной продукции. При этом урожайность является наивысшей в Приволжском федеральном округе.

"Нам необходимо увеличивать площади орошения в два раза для расширения производства зерна, кукурузы, сои, - поставил задачу глава региона. - Но в погоне за экономической эффективностью мы не должны потерять наше главное достояние - землю и ее плодородие. Нужна программа мер, способная остановить деградацию почв, особенно черноземных. Нужны жесткие требования к соблюдению севооборота".

Особое внимание Дмитрий Азаров уделил животноводству. В отличие от других регионов ПФО и России в целом, Самарская область не воспользовалась возможностями, которые предоставили поддержка федеральных органов власти, а также контрсанкции. Область обеспечена собственным молоком и мясом менее чем на 60%. В последние годы практически исчезло собственное птицеводство, а громко разрекламированные проекты на поверку оказались финансовым миражом и миллиардными потерями.

"Сейчас поднимать эти предприятия гораздо сложнее: рынок уже занят конкурентами из других регионов, Казахстана, многие компетенции просто потеряны, - обозначил проблему Дмитрий Азаров. - Но развивать собственное животноводство просто необходимо - это вопрос продовольственной безопасности. Прежде всего найти свою нишу, где обладаем уникальными компетенциями, где мы эффективнее. Животноводство в сельском хозяйстве - это следующий технологический передел, создающий добавочную стоимость, это новые рабочие места, круглогодичная занятость сельчан".

По мнению главы региона, решению задач обеспечения продовольственной безопасности должно помочь и активное развитие переработки.

"Без этого сегодня нельзя обеспечить сбыт. Молоко в бидонах уже не продашь, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Чтобы попасть на полки супермаркетов, нужно соответствовать требованиям сетей по объемам товарных партий, по ритмичности поставок, упаковке, штрих-кодам, сертификатом качества и прочим критериям. По-другому сейчас не бывает. А значит нужна сельхозкооперация, нужны агропромышленные парки для переработки, упаковки, хранения сельскохозяйственной продукции и выстраивание логистических цепочек от производства до торговой сети".

Руководитель области напомнил, что первый такой парк сейчас строится в Самаре, в этом году он должен начать работать. Власти региона поддерживают этот проект. Но нужно создавать межмуниципальные агропарки и в других городах и районах области.

Дмитрий Азаров упомянул и еще одну проблему, которую обнажил прошлый урожайный год, - дефицит мощностей для хранения зерна. Этот год также дает хорошие предпосылки для урожая - более 90% озимых хорошо прошли зиму, запас влаги на полях выше среднегодовых значений. В этих условиях, считает врио губернатора, надо максимально ускорить строительство нового элеватора в селе Кабановка Кинель-Черкассого района, рассмотреть и другие возможности, другие проекты строительства элеваторов: "Здесь надо отбросить сомнения. Наши сельхозпроизводители потеряли огромные деньги в урожайный год из-за того, что негде хранить зерно".

Глава региона коснулся и еще одной возможности развития АПК - создания и продвижения региональных и местных брендов.

"На современном рынке товары без имени покупаются гораздо хуже, - подчеркнул он. - Люди платят за имя потому, что связывают его с качеством товара, репутацией марки, и для производителя это - премия за авторитет, возможность повысить рентабельность. Необходимо в этом году подготовить к запуску проект "Самарское качество" на основе системы добровольной сертификации".

Чтобы найти свое место на глобальном рынке, самарские аграрии должны иметь адекватную структуру информационной поддержки своей деятельности, а это уже зона ответственности власти. "Мы должны предложить им современные технологии интернет-торговли, обеспечить организационную и финансовую поддержку, тогда наши вложения в сельское хозяйство (а они в этом году составляют 3 млрд рублей) будут эффективными, помогут развитию этой важнейшей отрасли", - отметил Дмитрий Азаров.