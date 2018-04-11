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В День космонавтики в Самаре пройдут праздничные мероприятия

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В России 12 апреля отмечается День космонавтики. В Самаре по случаю праздника в 12.00 у мемориальных сооружений, связанных с космической отраслью состоится единая городская акция по возложению цветов.

Торжественные мероприятия пройдут: в сквере им. О.Санфировой; в сквере "Первых космонавтов" у памятной стелы "Покорителям космоса"; у бюста академику Н. Д. Кузнецову в пос. Управленческий;
у мемориальной доски дважды Героя Социалистического труда Д. И. Козлова у здания заводоуправления АО РКЦ "Прогресс"; у бюста Ю. А. Гагарина в парке культуры и отдыха им. Юрия Гагарина; в сквере авиаконструкторов у бюста Н. Д. Кузнецова; в сквере космонавтов к памятнику Покорителям Космоса; у мемориальной доски Д. И. Козлову (ул. Вилоновская, 20).

Около ракеты-носителя "Союз", которая располагается на здании музейно-выставочного центра "Самара Космическая" с 11.00 также будет организован праздник в честь Дня космонавтики. Гостей, пришедших на мероприятие, ожидает много современных интерактивных площадок с новейшими технологиями, предназначенными для освоения Луны и Марса.

Помимо технических достижений, на площадке будут представлены опытные выставочные образцы современного космического питания, которые были изготовлены в СамГТУ (кисломолочные продукты — варенец, ряженка, пищевые волокна, фруктовые пюре, пастила и ягоды).

В 12.00 состоится памятное возложение цветов к информационной доске, расположенной под ракетой-носителем "Союз" с участием почетных гостей.

Кроме того, отметят День космонавтики в общеобразовательных учреждениях и учреждениях сферы культуры. В библиотеках посетителям предложат отправиться в космическое путешествие, испытать свои знания в медиа-викторинах, узнать много нового о космосе на тематических занятиях.

Творческие коллективы городских домов культуры подготовили для жителей праздничные концертные программы, которые пройдут: в доме культуры на пл. Кирова, ДК "Победа", ДК п.Зубчаниновка и ДК "Пламя". В доме культуры "Чайка" состоится открытие новой художественной выставки "Мы в космосе", а в доме культуры "Сатурн" можно будет посетить тематическую выставку детского изобразительного и фото-творчества "Космические фантазии".

В общеобразовательных учреждениях пройдут конкурсы стихов, тематические встречи старшеклассников со студентами СГАУ, единые классные часы, флешмобы, праздничные программы, торжественные линейки, выставки и викторины.

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