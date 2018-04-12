Газон для стадиона "Самара Арена" приедет в город до конца недели

Газонное покрытие для футбольного поля стадиона "Самара-Арена" прибудет из Германии 13 или 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Виталия Мутко.
Напомним, рулонный газон для "Самара-Арены" срезали в питомнике в Германии 6 апреля и отправили в Самару на 22 большегрузах.
"Газон уже на подходе. Рассчитываем, что завтра-послезавтра он прибудет, и начнется его укладка. Это у нас единственный рулонный газон, он хорошего качества. Надеемся, что он быстро приживется", — сказал Мутко, отметив, что машина для прошивки газона уже готова.
"В Самаре предстоит огромная работа по благоустройству территории вокруг стадиона. Также предстоит много работы, связанной с периметром безопасности, временной инфраструктурой. До середины мая всю эту работу мы сделаем", — добавил вице-премьер.
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