В Нефтегорском районе разработана программа развития потребкооперации на 2018-2020 годы

Администрация Нефтегорского района опубликовала постановление об утверждении ведомственной целевой программы развития потребительской кооперации на территории муниципалитета.

Программа рассчитана на 2018–2020 годы.

Разработчиками программы являются управление сельского хозяйства Нефтегорского района, нефтегорское районное потребительское общество и потребительское общество "Нефтегорское". Цели и задачи программы — создание экономических условий для устойчивого развития потребительской кооперации, производство высокачественных продовольственных товаров, а также сохранение торговых предприятий в малонаселенных пунктах района.

По информации в документе, в настоящее время в системе потребительской кооперации занято более 110 работников. За последние три года было создано 14 новых рабочих мест. В 2014–2017 гг. организации потребительской кооперации закупили в личных побсобных хозяйствах (ЛПХ) сельскохозяйственной продукции на сумму 8,1 млн руб., на 8% увеличилось количество ЛПХ, охваченных закупками сельхозпродукции, а также приобрели оборудование и специализированный автомобильный транспорт на общую сумму свыше 5,8 млн рублей. Совокупный оборот их деятельности составил 569 млн рублей.

Существует несколько проблем, которые мешают развитию потребкооперации в муниципалитете. В частности, это недостаток собственных оборотных средств и износ основных фондов, а также повышение уровня конкуренции на продовольственном рынке, прежде всего, со стороны импортной продукции и продукции других районов и регионов.

Кроме того, по мнению разработчиков, для большинства личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств проблематично реализовывать свою продукцию.

В рамках программы будет проведена модернизация материально-технической базы организаций потребкооперации, сохранены их торговые точки в малонаселенных и удаленных от пункта получения товаров первой необходимости сельских поселениях, а также планируется увеличить объемы закупок продукции у сельхозтоваропроизводителей района.

Разработчики считают, что в результате реализации программных мероприятий совокупный оборот потребкооперативов станет в 1,2 раза больше, чем в 2017 году. Кроме того, планируется, что закупка сельхозпродукции увеличится в 1,8 раза, а производство валовой промышленной продукции — в 1,3 раза.