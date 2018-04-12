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Занятость Экономическая политика

Благодаря региональной программе СВМЗ за четыре месяца поднял производительность труда на 23%

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За четыре месяца производительность труда на ЗАО "Средне-Волжский Механический Завод", участнике региональной программы повышения производительности труда, выросла на 23%, рассказал гендиректор предприятия Николай Липченко.

Напомним, Самарская область стала одним из шесть первых "пилотных" регионов-участников федеральной приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости", реализация которой стартовала в конце 2017 года. В программу уже активно включились 12 региональных промышленных предприятий. При этом правительство Самарской области взаимодействует с Госкорпорацией "Росатом" по внедрению производственных систем на 5 пилотных производственных площадках региона.

До начала участия в региональной программе процесс производства в цехе был организован большими партиями — около каждого станка накапливались большое количество "полуфабрикатов" и только потом они передавались на следующий участок. В результате единовременно в цехе находилось более 54 тысяч незавершенных деталей.

Эксперты Госкорпорации "Росатом" порекомендовали перевести производство в режим конвейера.

"Переставив 40 единиц оборудования, потратив 10-15 дней, мы получили существенные результаты и снизили потери. Если раньше загрузка каждого оператора была около 50%, то сейчас — более 85%, — отметил Николай Липченко. — Объем незавершенного производства сократился в 4 раза и сейчас составляет 14 тысяч деталей. Время протекания процесса сократилось в сотни раз, а производительность труда выросла на 23%, также это позволило увеличить оплату труда работников, занятых на конвейере".

"Теперь будем внедрять принципы бережливого производства на всех остальных участках предприятия и в офисе. Это в первую очередь позволит нам снизить себестоимость продукции, быстрее реагировать на изменение потребностей заказчика и в целом повысить рентабельность производства", — заявил Николай Липченко, подчеркнув, что в рамках участия в приоритетной региональной программе завод рассчитывает повышать производительность труда не менее, чем на 5% в год. 

Именно такая цифра прозвучала в Послании президента страны Владимира Путина. Об этом же говорил в Послании глава региона Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что необходимо развивать региональную программу повышения производительности труда. "В этом региональном проекте сейчас участвуют 12 предприятий обрабатывающей промышленности. Это мало. Их должно быть минимум 70, по нашим расчетам. Чтобы общий кумулятивный эффект сработал на экономику всего региона", — отметил глава региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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