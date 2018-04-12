Благодаря региональной программе СВМЗ за четыре месяца поднял производительность труда на 23%

За четыре месяца производительность труда на ЗАО "Средне-Волжский Механический Завод", участнике региональной программы повышения производительности труда, выросла на 23%, рассказал гендиректор предприятия Николай Липченко.

Напомним, Самарская область стала одним из шесть первых "пилотных" регионов-участников федеральной приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости", реализация которой стартовала в конце 2017 года. В программу уже активно включились 12 региональных промышленных предприятий. При этом правительство Самарской области взаимодействует с Госкорпорацией "Росатом" по внедрению производственных систем на 5 пилотных производственных площадках региона.

До начала участия в региональной программе процесс производства в цехе был организован большими партиями — около каждого станка накапливались большое количество "полуфабрикатов" и только потом они передавались на следующий участок. В результате единовременно в цехе находилось более 54 тысяч незавершенных деталей.

Эксперты Госкорпорации "Росатом" порекомендовали перевести производство в режим конвейера.

"Переставив 40 единиц оборудования, потратив 10-15 дней, мы получили существенные результаты и снизили потери. Если раньше загрузка каждого оператора была около 50%, то сейчас — более 85%, — отметил Николай Липченко. — Объем незавершенного производства сократился в 4 раза и сейчас составляет 14 тысяч деталей. Время протекания процесса сократилось в сотни раз, а производительность труда выросла на 23%, также это позволило увеличить оплату труда работников, занятых на конвейере".

"Теперь будем внедрять принципы бережливого производства на всех остальных участках предприятия и в офисе. Это в первую очередь позволит нам снизить себестоимость продукции, быстрее реагировать на изменение потребностей заказчика и в целом повысить рентабельность производства", — заявил Николай Липченко, подчеркнув, что в рамках участия в приоритетной региональной программе завод рассчитывает повышать производительность труда не менее, чем на 5% в год.

Именно такая цифра прозвучала в Послании президента страны Владимира Путина. Об этом же говорил в Послании глава региона Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что необходимо развивать региональную программу повышения производительности труда. "В этом региональном проекте сейчас участвуют 12 предприятий обрабатывающей промышленности. Это мало. Их должно быть минимум 70, по нашим расчетам. Чтобы общий кумулятивный эффект сработал на экономику всего региона", — отметил глава региона.