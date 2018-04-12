В Самарской области остаются подтопленными десятки приусадебных участков и три низководных моста

В четверг, 12 апреля, в Самарской области остаются подтопленными 90 приусадебных участков и 11 домов в селах Тимофеевка и Нижнее Санчелеево в Ставропольском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайно службы, в с. Тимофеевка освобождено от воды 40 приусадебных участков и пять частных домов. Проведены работы по укреплению песчано-глиняной насыпи, из-за прорыва которой талая вода с полей хлынула в село. Сейчас откачивают воду из подвалов и погребов.

А в с. Нижнее Санчелеево, по данным областного ГУ МЧС, остаются подтопленными 40 приусадебных участков и шесть домов. В пункт временного размещения эвакуировали одного человека. Остальные жители от эвакуации отказались. Для пропуска талых вод вскрыли участок асфальтированной дороги шириной 2 метра. Наблюдается положительная динамика уменьшения уровня воды.

Также в области остаются подтопленными три низководных моста, соединяющих в Пестравском районе села Тепловка, Ломовка, Мосты, в Большеглушицкий районе села Березовка и Большая Глушица и мост в пос. Полудни Кинель-Черкасского района. Движение автомобилей через эти мосты приостановлено.

В населенных пунктах обходят дворы, организовано дежурство постов ГИБДД, а в Пестравском районе и расчета ПСС. Организованы водные переправы, выставлены дорожные знаки, созданы запасы медикаментов, продовольствия, материального имущества.

В МЧС отметили, что подтопленных участков дорог и объектов экономики нет.