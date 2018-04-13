РКЦ "Прогресс" войдет в холдинг по разработке сверхтяжелой ракеты

Самарский РКЦ "Прогресс" войдет в холдинг, который планируют создать в России для разработки сверхтяжелой ракеты, сообщает РИА Новости.
Указ президента о создании сверхтяжелой ракеты-носителя был подписан в начале года. Головным разработчиком комплекса назначена РКК "Энергия". К концу 2019 г. должно быть завершено эскизное проектирование комплекса, а первый старт ракеты назначен на 2028 год. "Сверхтяж" планируется использовать для выполнения перспективных космических проектов, например, полетов к Луне и Марсу.
"Рассматривается вопрос создания холдинга с включением в него РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс", а также частично НПО им. Лавочкина и, возможно, НПО "Энергомаш", то есть всей кооперации по разработке и изготовлению ракеты "Союз-5" и создания на ее основе носителя сверхтяжелого класса", — рассказал изданию источник в ракетно-космической отрасли.
Головной организацией, которая возглавит холдинг, предлагается назначить РКК "Энергия". Производственные мощности будут развернуты на РКЦ "Прогресс". НПО им. Лавочкина планируется задействовать в холдинге частично — в качестве производителя головных обтекателей для "Союза-5". Помимо того, обсуждается вопрос о привлечении в структуру НПО "Энергомаш", которое будет изготавливать двигатели для этой ракеты. Напрямую ввести НПО в холдинг мешает то, что на базе предприятия создается холдинг ракетного двигателестроения.
Последние комментарии
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.