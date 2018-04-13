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Инвестиции Экономическая политика

"Самарский завод медицинских изделий" готовится к строительству в ОЭЗ "Тольятти"

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Самарский завод медицинских изделий" ("СЗМИ") в ближайшее время приступит к возведению своего производственного корпуса в ОЭЗ "Тольятти", сообщает сайт особой экономической зоны.

Строительство будет осуществляться на земельном участке 3,1 га.

В настоящее время резидентом проводятся подготовительные работы на строительной площадке.
В ходе реализации проекта в ОЭЗ "Тольятти" компания планирует вложить в развитие своего производства более 360 млн рублей. Ожидается, что на новом предприятии в ОЭЗ уже в 2019 г. начнется тестовый выпуск продукции. К этому времени на предприятии будет работать около 85 человек.

Напомним, проект ООО "СЗМИ" предполагает создание завода по выпуску одноразовых медицинских изделий — смотровых нитриловых перчаток. Планируемый объем производства — до 108 млн пар в год. В данный момент компания завершает проектные работы, проводит контрактацию с поставщиками основного технологического оборудования.

"В настоящее время доля российского производства медицинских одноразовых перчаток ничтожна мала (менее 2%), потребности рынка удовлетворяются в основном за счет импорта. Развивая проект в особой экономической зоне "Тольятти", мы способствуем развитию импортозамещения, — отметил исполнительный директор ООО "СЗМИ" Константин Кияткин. — Сейчас мы завершаем проектирование, в ближайшее время получаем всю необходимую разрешительную документацию и с началом строительного сезона выходим на площадку".

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