"Самарский завод медицинских изделий" готовится к строительству в ОЭЗ "Тольятти"

ООО "Самарский завод медицинских изделий" ("СЗМИ") в ближайшее время приступит к возведению своего производственного корпуса в ОЭЗ "Тольятти", сообщает сайт особой экономической зоны.
Строительство будет осуществляться на земельном участке 3,1 га.
В настоящее время резидентом проводятся подготовительные работы на строительной площадке.
В ходе реализации проекта в ОЭЗ "Тольятти" компания планирует вложить в развитие своего производства более 360 млн рублей. Ожидается, что на новом предприятии в ОЭЗ уже в 2019 г. начнется тестовый выпуск продукции. К этому времени на предприятии будет работать около 85 человек.
Напомним, проект ООО "СЗМИ" предполагает создание завода по выпуску одноразовых медицинских изделий — смотровых нитриловых перчаток. Планируемый объем производства — до 108 млн пар в год. В данный момент компания завершает проектные работы, проводит контрактацию с поставщиками основного технологического оборудования.
"В настоящее время доля российского производства медицинских одноразовых перчаток ничтожна мала (менее 2%), потребности рынка удовлетворяются в основном за счет импорта. Развивая проект в особой экономической зоне "Тольятти", мы способствуем развитию импортозамещения, — отметил исполнительный директор ООО "СЗМИ" Константин Кияткин. — Сейчас мы завершаем проектирование, в ближайшее время получаем всю необходимую разрешительную документацию и с началом строительного сезона выходим на площадку".
Последние комментарии
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство