Ани Лорак привезет в Самару шоу "DIVA"

18 апреля в Самаре в МТЛ "Арена" с шоу "DIVA" выступит певица Ани Лорак. Певица с уникальным голосом в 4,5 октавы представит самарцам музыкальную историю о настоящей женщине.

"DIVA" - это шоу-перевоплощение, это откровенный перформанс, с непревзойденной Ани Лорак в главной роли. Вы попадете в мир ярких эмоций и получите непередаваемые впечатления. Невероятные декорации, сцена-трансформер и робот-манипулятор поразят даже самого искушенного зрителя. Вы станете частью музыкального волшебства — спектакля о безмерной силе настоящей Дивы!", — обещают организаторы.

Зрителей ждут как признанные хиты в новом звучании, так и совершенно новые песни.

Режиссером шоу стал Олег Боднарчук. Среди его работ: шоу "Каролина" Ани Лорак, "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой, шоу "Другой" Филиппа Киркорова, ряд премий "МУЗ-ТВ". Также режиссер известен постановкой в шоу "Americaʼs Got Talent" и многих других проектов.

Над концертом "DIVA" работает международная команда профессионалов из Украины, Беларуси, России, Чехии, Великобритании, Польши, Голландии и других стран.

Для шоу в Самару приедут две фуры с декорациями и разнообразными техническими установками — кинетическими подвесами и приборами, сценическими лифтами.