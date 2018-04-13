Ани Лорак привезет в Самару шоу "DIVA"

18 апреля в Самаре в МТЛ "Арена" с шоу "DIVA" выступит певица Ани Лорак. Певица с уникальным голосом в 4,5 октавы представит самарцам музыкальную историю о настоящей женщине.
"DIVA" - это шоу-перевоплощение, это откровенный перформанс, с непревзойденной Ани Лорак в главной роли. Вы попадете в мир ярких эмоций и получите непередаваемые впечатления. Невероятные декорации, сцена-трансформер и робот-манипулятор поразят даже самого искушенного зрителя. Вы станете частью музыкального волшебства — спектакля о безмерной силе настоящей Дивы!", — обещают организаторы.
Зрителей ждут как признанные хиты в новом звучании, так и совершенно новые песни.
Режиссером шоу стал Олег Боднарчук. Среди его работ: шоу "Каролина" Ани Лорак, "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой, шоу "Другой" Филиппа Киркорова, ряд премий "МУЗ-ТВ". Также режиссер известен постановкой в шоу "Americaʼs Got Talent" и многих других проектов.
Над концертом "DIVA" работает международная команда профессионалов из Украины, Беларуси, России, Чехии, Великобритании, Польши, Голландии и других стран.
Для шоу в Самару приедут две фуры с декорациями и разнообразными техническими установками — кинетическими подвесами и приборами, сценическими лифтами.
Последние комментарии
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас
Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!
Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.
Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,
Концерт был очень хороший(много много много ЛЮБВИ),а статья плоха (много много много желчи). Спасибо всем. Юрий.