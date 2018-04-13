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Шоу-бизнес Светская хроника

Ани Лорак привезет в Самару шоу "DIVA"

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 апреля в Самаре в МТЛ "Арена" с шоу "DIVA" выступит певица Ани Лорак. Певица с уникальным голосом в 4,5 октавы представит самарцам музыкальную историю о настоящей женщине.

Фото: предоставлено организаторами

"DIVA" - это шоу-перевоплощение, это откровенный перформанс, с непревзойденной Ани Лорак в главной роли. Вы попадете в мир ярких эмоций и получите непередаваемые впечатления. Невероятные декорации, сцена-трансформер и робот-манипулятор поразят даже самого искушенного зрителя. Вы станете частью музыкального волшебства — спектакля о безмерной силе настоящей Дивы!", — обещают организаторы.

Зрителей ждут как признанные хиты в новом звучании, так и совершенно новые песни.

Режиссером шоу стал Олег Боднарчук. Среди его работ: шоу "Каролина" Ани Лорак, "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой, шоу "Другой" Филиппа Киркорова, ряд премий "МУЗ-ТВ". Также режиссер известен постановкой в шоу "Americaʼs Got Talent" и многих других проектов.

Над концертом "DIVA" работает международная команда профессионалов из Украины, Беларуси, России, Чехии, Великобритании, Польши, Голландии и других стран.

Для шоу в Самару приедут две фуры с декорациями и разнообразными техническими установками — кинетическими подвесами и приборами, сценическими лифтами.

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Последние комментарии

Энжи Кар 03 июня 2016 09:19 В Самаре прошла "Ночь пожирателей рекламы"

скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас

Николай Бубнов 03 августа 2015 15:51 Би-2 спели с Тамарой Гвердцители на площади им. Куйбышева

Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!

Александра Юдина 02 августа 2015 21:46 Би-2 спели с Тамарой Гвердцители на площади им. Куйбышева

Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.

Клавдия Латышева 05 июля 2015 20:05 Экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" сообщил, что в Самаре его хотели зарубить казаки

Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,

Юрий Казачанский 04 апреля 2015 08:49 Гребенщиков оставил самарцев без "Соли"

Концерт был очень хороший(много много много ЛЮБВИ),а статья плоха (много много много желчи). Спасибо всем. Юрий.

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